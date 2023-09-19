الدولار يعود للانخفاض أمام الشيكل اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023

فلسطين اليوم

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي، انخفاضاً طفيفاً مقابل الشيكل "الإسرائيلي" في تعاملات صباح اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، إذ وصل وفق المنصات الرسمية على النحو التالي:-

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.81 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.37 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.06 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل