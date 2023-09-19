الرئيس الجزائري يلتقي أردوغان في نيويورك

فلسطين اليوم

التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء أمس الاثنين، نظيره التركي رجب طيب اردوغان، على هامش انعقاد الدورة العادية الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب وسائل الإعلام، حضر اللقاء الذي ضم تبون وأردوغان، وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، وإلى جانبه الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع ووزير الصحة عبد الحق سايحي.

وفي الإطار، أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الاثنين، محادثات مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

كما أجرى تبون محادثات مع رئيس غانا نانا أدو دانكوا أكوفو أدو، بمقر الأمم المتحدة.

ومن جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الرئيس الفلسطيني بحث مع نظيره الجزائري على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما نقاش الرئيس عباس مع تبون العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مثمناً مواقف الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة.