كيف ستكون الأجواء في فلسطين اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023؟

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، أن يكون الجو صافياً بوجه عام، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافياً بشكل عام بارداً نسبياً في المناطق الجبلية ولطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .