سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023

فلسطين اليوم- وكالات

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 تتزايد عمليات البحث في محرك غوغل عن سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بتعاملات اليوم، حيث يبحث الكثير من الأشخاص عن أحدث سعر لصرف الدولار في مصر، ولذلك يقوم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" برصد التحديثات التي تطرأ على سعر صرف الدولار في مصر لحظة بلحظة، ونرصد لكم الآن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري كما جاءت بالتعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 19-9-2023.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023

وحافظ سعر الدولار على استقراره اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 في مصر، حيث تتجه الأنظار إلى اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة.

ويجتمع البنك المركزي المصري الخميس المقبل لحسم مصير أسعار الفائدة، وكانت لجنة السياسات النقدية اجتمعت يوم 3 أغسطس/آب الماضي، وقررت رفع أسعار الفائدة 1% ليصل سعر الفائدة إلى 19.25% و20.25% للإيداع والإقراض على التوالي.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك cib

وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.