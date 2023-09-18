(محدث).. سعر ليرة الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الثلاثاء 19-9-2023

فلسطين اليوم

سعر ليرة الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الثلاثاء 19-9-2023 ، وفي هذه المقالة التي عدها فريق فلسطين اليوم يمكن للمهتمين في هذا البلد العربي من التعرف على هذه الأسعار بكل اريحية تامة عند قراءة جميع السطور إذ انها ترتفع وتنخفض بين كل ساعة وبالأحرى بين كل اربع وعشرين ساعة وهذا مرتبط في عوامل عدة من ابرزها ارتفاع وانخفاض الدولار الأمريكي .

وعلى الجميع الاستمرار في القراءة للتعرف على سعر ليرة الذهب في سوريا 21 اليوم الثلاثاء حيث قام فريق الموقع وضع الأسعار لكافة العيارات وفق لأخر تحديث قد جرى في البورصة وقبل أن نبدأ نشير لكم إلى اننا نقوم يوميا في اعداد مثل هذه المقالة وندعوكم إلى زيارة موقعنا الالكتروني .

سعر ليرة الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الثلاثاء 19-9-2023

ولقد جاء متوسط اسعار الذهب في سوريا اليوم محالات الصاغة بدون مصنعية وهو على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

وسجل عيار 24 عند مستوى بيع 848,000 وشراء 846,857 ليرة سورية .

وسجل عيار 22 عند مستوى بيع 777,333 وشراء 776,286 ليرة سورية

وسجل عيار 21 عند مستوى بيع 742,000 وشراء 741,000 ليرة سورية

وسجل عيار 18 عند مستوى بيع 636,000 وشراء 635,143 ليرة سورية

وسجل عيار 14 عند مستوى بيع 494,667 وشراء 494,000 ليرة سورية

وسجل عيار 12 عند مستوى بيع 424,000وشراء 423,429 ليرة سورية

وسجل الاونصة عند مستوى بيع 26,372,800 وشراء 26,337,257 ليرة سورية

وسجل الجنيه الذهب عند مستوى بيع 5,936,000 وشراء 5,928,000 ليرة سورية

وسجل الكيلو عند مستوى بيع 848,000,000 وشراء 846,857,143 ليرة سورية .

سعر الذهب اليوم في سوريا

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم في سوريا بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية التالي:

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 وصل عند مستوى 814,671 ليرة ويعادل 62.19 دولار.

سعر الذهب عيار 22 وصل عند مستوى 746,788 ليرة ويعادل 57.01 دولار.

اسعار الذهب عيار 21 وصل عند مستوى 712,854 ليرة ويعادل 54.42 دولار.

اسعار الذهب عيار 18 وصل عند مستوى 611,013 ليرة ويعادل 46.65 دولار.

سعر الذهب عيار 14 وصل عند مستوى 475,227 ليرة ويعادل 36.28 دولار.

سعر الذهب عيار 12 وصل عند مستوى 407,336 ليرة ويعادل 31.10 دولار.

اسعار أوقية الذهب وصل عند مستوى 25,336,273 ليرة ويعادل 1,934 دولار.

اسعار جنيه الذهب 5,702,836 ليرة ويعادل 435.36 دولار.

اسعار كيلو الذهب 814,671,146 ليرة ويعادل 62,193 دولار.

كم سعر الذهب عيار 21 في سوريا اليوم

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

17 سبتمبر 809,515 708,342 607,146 472,219 404,757

16 سبتمبر 809,515 708,342 607,146 472,219 404,757

15 سبتمبر 808,589 707,533 606,452 471,680 404,295

14 سبتمبر 797,611 697,926 598,218 465,275 398,805

13 سبتمبر 799,302 699,406 599,486 466,262 399,651

12 سبتمبر 835,224 730,839 626,428 487,217 417,612

11 سبتمبر 827,325 723,927 620,504 482,609 413,663

10 سبتمبر 823,495 720,576 617,631 480,375 411,748

9 سبتمبر 823,495 720,576 617,631 480,375 411,748

8 سبتمبر 823,581 720,651 617,696 480,425 411,791 .

سعر الدولار في سوريا اليوم

دولار / ليرة سورية

سعر الدولار اليوم في سوريا شراء مبيع

وصل سعر دولار أمريكي دمشق: 13500 وبيع 13700 ليرة

وصل سعر دولار أمريكي حلب: 13600 وبيع 13800 ليرة

وصل سعر دولار أمريكي إدلب: 13900 وبيع 14000 ليرة

وصل سعر دولار أمريكي الحسكة: 13950 -وبيع 14050ليرة

وفي النهاية التي شرحنا فيه التفاصيل الكاملة التي تخص سعر ليرة الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الثلاثاء 19-9-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .