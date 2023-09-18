تحميل فيلم Saw X 10 الجزء العاشر مدبلج وكامل 2023 على Netflix و EgyBest

فلسطين اليوم

تحميل فيلم Saw X 10 الجزء العاشر مترجم ومدبلج وكامل 2023 على ايجي بست EgyBest ونتفلكس Netflix ، ونطلب من كافة زوار هذه المقالة في الاستمرار بقراءة جميع السطور التي عدها فريق موقع فلسطين اليوم إليكم للوصول إلى جميع تفاصيله ونشير لكم إلى بعض أسماء ابطاله الذي برعوا في تمثيل ادواره الجذابة والمثيرة وهي تصنف على أنها رعب إلا أنها مشوقة ومنهم مايكل بيتش وتوبين بيل وسينوف ماكودي لوند وستيفن براند وعدد اخرين ومن أجل مشاهدة فيلم Saw X 10 على أجهزة الحواسيب والهواتف الذكية علمًا أننا نقوم وبشكل دوري في تحديث مقالاتنا في وضع الافلام التي تعرض هذا الشهر والمقبل وعن البقية فهو الآتي :

مشاهدة فيلم Saw X 10 مترجم 2023

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قصة فيلم Saw X الجزء العاشر

ونواصل معكم تقديم المعلومات والان في معرفة قصة فيلم Saw X حيث تدور الأحداث حول جون كرامر، والذي يسافر إلى المكسيك بحثًا عن علاج لحالته المتأخرة بسبب السرطان، ولكن سرعان ما يكتشف تعرضه للخداع من قبل مجموعة من المحتالين؛ فيقرر جون الانتقام منهم ، وعن أسماء ابطاله أي طاقم العمل فهو في السطور التالية.

أبطال فيلم Saw X

ونشير لكم إلى فيلم Saw X 10 يعد من اخراج يفين جيروترت وهو يعد من تأليف جوش ستولبيرج وبيت جولدفينجر ، وعن أسماء ابطاله فهم:_

أولا: توبين بيل في دور جون كرامر / جيغسو

ثانيا: شاوني سميث في دور أماندا يونغ

ثالثا: سينوفي ماكودي لوند في دور سيسيليا بيدرسون

رابعا: ستيفن براند في دور باركر سيرز

خامسا: مايكل بيتش في دور هنري كيسلر

سادسا: ريناتا فاكا بدور غابرييلا

سابعا: بوليت هيرنانديز بدور فالنتينا

ثامنا: أوكتافيو هينوخوسا بدور ماتيو

تاسعا: جوشوا أوكاموتو بدور دييغو / دكتور كورتيز

موعد عرض فيلم Saw X 10

وفي الثامن والعشرين من الشهر الجاري سيتم عرض فيلم Saw X في صالات السينما في الولايات المتحدة وأيضا في دول أخرى .

تحميل فيلم Saw X الموسم العاشر

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توبين بيل فيلم Saw X 10

وفي هذه المقالة التي نوضح فيها كافة التفاصيل بشأن مشاهدة فيلم Saw X 10 الجزء العاشر مترجم وكامل 2023 نشير لكم إلى المعلومات عن احد ابطاله وهو توبين بل وهو ممثل أمريكي من مواليد 7 أغسطس 1942 .

ونكمل معكم بقية المعلومات عن توبين حيث لعب أدوار كثير في الشر بأفلامه وكذلك أدوار القتل المتسلسل ومن أشهر أدواره دور القاتل جيجسو في سلسة أفلام الرعب سو SAW . كما وشارك في مسلسلات تلفزيونية مثل : إكس فايلز وجوال تكساس ووكر وغيرها .

وفي نهاية المقالة التي شرحنا فيها تفاصيل مشاهدة فيلم Saw X 10 الجزء العاشر مترجم وكامل 2023 على ايجي بست EgyBest ونتفلكس Netflix نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .