الجدول الزمني لفعاليات واحتفالات موسم الرياض الرابع 2023 (مواعيد)

فلسطين اليوم

جدول فعاليات واحتفالات موسم الرياض الرابع 2023 بالسعودية ، ويواصل الجمهور الكريم في هذا البلد الخليجي منذ أسبوعين تقريبا في البحث بشكل مفصل عبر الشبكة العنكبوتية وفي مقدمتها موقع جوجل الشهير حيث رأى فريق موقع فلسطين اليوم هذا الاهتمام الجلي عند المقيمين والمواطنين فقام على الفور في اعداد هذه المقالة التي نوضح من خلالها تفاصيل هذا الجدول وقبل أن نباشر في وضع التفاصيل نود ان نذكر الجميع في أننا قمنا في توزيع المقالة على معظم مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تعميم الفائدة على الكل .

ونواصل معكم في شرح التفاصيل بشأن الجدول الزمني لفعاليات واحتفالات موسم الرياض الجديد 2023 – 1445 وفيه يحتفل الملايين من الأشخاص من مختلف انحاء محافظات المملكة فيها ونطلب من حضراتكم من بعد هذه المقدمة في قراءة جميع السطور حيث ارفقنا لكم مقطع فيديو في الأسفل يوضح ذلك وهو على النحو الآتي:

مواعيد انطلاق فعاليات موسم الرياض 2023 في السعودية

وبعد هذه المقدمة نشير لكم إلى أن إلى رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ ، أعلن أن الافتتاح سيكون يوم 28 من شهر أكتوبر المقبل أي يفصلنا عنه من كتابة هذه المقالة نحو شهر ونصف.

بعيد أن فعاليات موسم الرياض وتنوعها الكبير متخيلين أن 2000 شركة ترفيهيه وتنظيمية أغلبها سعودية راح تستفيد من الموسم والفعاليات الكثيرة فيه

موسم متكامل بكل شيء 👏🏻👏🏻#BigTime#RiyadhSeason pic.twitter.com/LdeBxBF74T — rawaniwaleed (@rawaniwaleed) September 16, 2023

وفي فعاليات موسم الرياض 2023 ، إذ أنه تخلق وبحسب هيئة الترفيه السعودية ، ما يزيد عن 200 ألف وظيفة وتمكين أكثر من 2000 شركة.

ونواصل معكم بقية التفاصيل: إذ أنه سيكون هناك مسابقة لأول مرة تحت اسم "البحث عن الكنز"، وجائزتها ستكون من الأكبر في العالم.

فعاليات موسم الرياض 2023

وسيتم إحياء فعاليات موسم الرياض 2023 ببوليفارد سيتي بالكامل ، وبحسب هيئة الترفيهية، ستضاف إليها تجارب جديدة ومنها عالم باربي .

وسيتم تقديم في قلعة ديزني عروضًا مذهلة مستوحاة من أعمال ديزني ، وبحسب هيئة الترفيهية، فإنه سيتم وضمن فعاليات موسم الرياض ، إنشاء حديقة وندر قاردن بدلًا من و نترلاند، كأكبر مدينة ترفيهية متنقلة على مساحة نصف مليون متر مربع في شمال الرياض .

موسم الرياض — الحدث الأكبر عالميّاً في كل شيء!



الأكبر والأكثر:



فُرص ، وظائف ، فعاليّات ، حفلات ، مسطّحات بناء ، مطاعم ، كافيهات ، أحداث استثنائية والكثير من المعايير!



وكأنّ الراحل طلال مدّاح غنّى لموسم رياض:



"ياللي انت في الرياض .. الشوق بيّا فاض"



"أنا جاي لك .. وطاير" pic.twitter.com/TwOVNabT01 — Ra’ai رأيْ an Opinion (@CommentaryGlobe) September 17, 2023

فعاليات موسم الرياض 2023

أولا: نزال حزام موسم الرياض

ثانيا: عالم باربي (احياء العلامة التجارية التي يحبها الجميع)

ثالثا: قلعة ديزني (احتفال بالمئوية لعالم ديزني)

رابعا: النوافير الراقصة

خامسا: هاوس اوف هايب (مغامرات بالواقع الافتراضي)

سادسا: كاتس ان كبس (فعاليات لمحبي القطط)

سابعا: متحف ليجيندز (لمحبي كرة القدم)

ثامنا: مقهى لا ليغا (يجمع بين التجربة الفريدة والرياضة والطهي والترفيه)

تاسعا: نادي الملاكمة (بالشراكة مع مايك تايسون)

عاشرا: متحف CR7 (حول شخصية كريستيانو رونالدو)

الحادية عشرة: جوي أواردز النسخة الرابعة (فعالية للأفلام والمسلسلات وتكريم للمتميزين)

الثانية عشرة: حديقة ووندر قاردن (فعاليات عائلية)

الثالثة عشرة : كأس موسم الرياض للتنس.

الرابعة عشرة: نزال للملاكمة للوزن الثقيل .

مواعيد فعاليات موسم الرياض 2023

ونشير لكم وفقًا لمصادر في هيئة الترفيهية السعودية ، فأن 2000 شركة ترفيهيه وتنظيمية أغلبها سعودية راح تستفيد من الموسم والفعاليات الكثيرة فيه .

احتفالات موسم الرياض 2023

يضم 3 مناطق جديدة ومجانية بالكامل:

أولا: سوق الأولين، وتحتوي على أكبر مزاد أسبوعي وأكبر مساحة من الأسواق التراثية .

ثانيا: رياض زوو، تم زيادة طاقتها الاستيعابية بنسبة 25% .

ثالثا: حديقة السويدي، تحتضن مناطق وتجارب جديدة ذات ثقافات متنوعة وعروض غنائية متجولة .

أهتمام القيادة الرشيدة في تنوع الفعاليات و تواجد فعاليات مخصصه " مجانية" في موسم الرياض 👏❤❤#موسم_الرياض pic.twitter.com/HLQPrAVukr — خالد بن عواد (@Biinawaadd93) September 17, 2023

🚨🚨| من فعاليات #موسم_الرياض 2023 :



" كأس موسم الرياض والذي سيقام بنظام " الدوري " بين :



• #الهلال

• #النصر

•نادي عالمي



+



إقامة مباريات بين اندية عالمية خلال الموسم



🔥🔥🔥🔥🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦#RiyadhSeason #BigTime pic.twitter.com/5zWwSWMFAh — PIF clubs | اخبار #اندية_الصندوق (@SaudiPF) September 17, 2023

ونود أن نلفت لكم إلى أنه ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 ، سيتم إقامة مباراة تجمع ناديي "الهلال + النصر" ضد فريق عالمي يستم الاعلان عنه لاحقًا .

وقبل الختام ، نشير أيضا لكم إلى أن منطقة وندر جاردن Wonder Garden ستكون ضمن فعاليات موسم الرياض ، وهي تقام على مساحة نصف مليون م٢ كمنطقة متنقلة وهي نسخة متطورة عن ونتر وندرلاند وستحتوي على ٤ حدائق وكذلك ٨٥ لعبة في شمال الرياض .

مواعيد فعاليات موسم الرياض 2023

ولقد وضعنا لكم رابط موقع هيئة الترفيهة السعودية ويترتب عليكم الضغط هنـــــــــا من اجل التعرف على مواعيد بدء فعاليات واحتفالات موسم الرياض 2023 .

تركي الشيخ ، كتب عبر صفحته الرقمية على موقع إكس المعروف بتويتر قائلا: إنه : "في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وبدعم وتخطيط قائدنا الملهم عراب رؤيتنا سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، إطلاق فيديو موسم الرياض 2023 بهويته الجديدة وتجارب ترفيهية عالمية ".

جدول مواعيد حفلات موسم الرياض 2023

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الجدول الزمني عن فعاليات واحتفالات موسم الرياض 2023 – 1445 وهو التالي:

أولا: حفلة سيكون بيتبول يكون يوم الجمعة بتاريخ 20 أكتوبر 2023 مسرح عبده أرينا – بوليفارد رياض

ثانيا: فعاليات MBC يكون يوم الأحد بتاريخ 22 أكتوبر 2023 مسرح أبو بكر سالم – بوليفارد رياض

ثالثا: حفل محمد عبده يكون يوم الإثنين بتاريخ 23 أكتوبر 2023 مسرح عبده أرينا – بوليفارد الرياض

رابعا: الأوكسترا المصرية يكون يوم السبت بتاريخ 28 أكتوبر 2023 مسرح عبده أرينا – بوليفارد الرياض

خامسا: حفل هيفاء وهبي وأليسا يكون يوم السبت بتاريخ 28 أكتوبر 2023 مسرح عبده أرينا – بوليفارد الرياض

سادسا: حفل جورج سوف وراغب علامة وآدم يكون يوم الجمعة بتاريخ 10 نوفمبر 2023 مسرح أبو بكر سالم – بوليفارد الرياض

سابعا: حفل نانسي عجرم ووائل كفوري يكون يوم الأحد بتاريخ 10 ديسمبر 2023 مسرح عبده أرينا – بوليفارد الرياض

ثامنا: حفل محمد حماقي يكون يوم الجمعة بتاريخ 5 يناير 2023 مسرح عبده أرينا – بوليفارد الرياض

تاسعا: حفل عبد المجيد عبد الله يكون يوم الجمعة بتاريخ 12 يناير 2023 مسرح عبده أرينا – بوليفارد الرياض

عاشرا: حفل مروان خوري يكون يوم الأحد بتاريخ 14 يناير 2023 مسرح أبو بكر سالم – بوليفارد الرياض

الحادية عشر: حفل كاظم الساهر يكون يوم الإثنين بتاريخ 15 يناير 2023 مسرح محمد عبده أرينا – بوليفارد الرياض

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها بكل قوة على نشر التفاصيل الكاملة التي تخص جدول فعاليات واحتفالات موسم الرياض الجديد 2023 في السعودية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .