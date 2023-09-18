توتر يسود سجن النقب عقب فرض الاحتلال عقوبات على الأسرى

فلسطين اليوم

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، بأن سجن النقب الصحراوي "الاسرائيلي" يسود فيه حالة من التوتر، عقب قرار إدارة السّجن، بفرض (عقوبات) بحق الأسرى القابعين في قسمي (26 و27).

وأكدت الهيئة ونادي الأسير، في بيان لهما، أن الأسرى وفي إطار الرد الأولي على قرار إدارة السجن الانتقامي، والذي يأتي في سياق العدوان المتواصل بحقهم، قرر الأسرى إغلاق الأقسام، وإرجاع وجبات الطعام ليوم غد الثلاثاء.

مكتب إعلام الأسرى، من جهته، أفاد في وقت سابق اليوم، بأن إدارة مصلحة سجون الاحتلال، قررت معاقبة أسرى جسن النقب بمنع إدخال الملابس لمدة 6 شهور، وذلك ضمن الهجمة الممنهجة للحكومة الصهيونية ووزير أمنها القومي ايتمار بن غفير ضد الأسرى.