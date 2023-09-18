خطوات سهلة لضبط ترددات قنوات mbc الجديد HD 2023 على النايل سات

فلسطين اليوم

ضبط ترددات قنوات mbc الجديد HD 2023 على القمر الصناعي النايل سات ، وبدأ كل المتابعين وهم بالملايين الأشخاص في الوطن العربي في البحث على المحركات المتوفرة على الشبكة العنكبوتية في مقدمتها على جوجل الشهير للتعرف على هذه الترددات من أجل ضبطتها على الرسيفر وبالتالي مشاهدة القناة بكل اريحية تامة وكالعادة سارع فريق فلسطين اليوم في اعداد هذه المقالة التي نتحدث فيها عن تفاصيل هذه القنوات الرائدة والتي يصل إلى جميع البلدان العربية أي منطقة الشرق الأوسط كافة .

ونطلب من جميع زائري موقعنا كي تتمكنون من ضبط ترددات قنوات mbc الجديد HD 2023 على القمر الصناعي النايل سات ، ومن أجل في الاستمرار في قراءة جميع السطور حتى النهاية حيث قمنا في نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لتعميم الفائدة والوصول إلى عدد أكبر من الجمهور .

قنوات ام بي سي MBC

ونشير لكم في هذه الفقرة التي جاءت بعد المقدمة على الفور إلى أن مجموعة إم بي سي (بالإنجليزية: MBC Group)‏ تعد شركة تلفزة سعودية أسسها ويرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال السعودي وليد بن ابراهيم آل إبراهيم.

كما ونواصل معكم إلى أنها تبث قنوات تلفزيونية منوعة ترفيهية وغير ترفيهية، مقرها الرئيسي يتواجد حالياً في مدينة الرياض بالسعودية.

تردد قنوات ام بي سي mbc على 2023

وسوف نبدأ معكم في هذه التفاصيل بشأن تردد قنوات mbc 2023 على جميع الأقمار حيث يمكن لكم الان ضبط الإشارة على الرسيفر بكل اريحية تامة وجاءت تفاصيلها على النحو التالي:

تردد قناة MBC 1

أولا: القمر الصناعي: نايل سات

ثانيا: التردد: 11470 – 11559

ثالثا: معدل الترميز : 27500

رابعا: الاستقطاب: أفقي

خامسا: معامل تصحيح الخطأ: 5/6

سادسا: الجودة: SD



تردد قناة MBC MASER

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرات تردد قناة ام بي سي مصر MBC MAER وهو :

أولا: القمر الصناعي : نايل سات

ثانيا: التردد : 11938

ثالثا: معامل الترميز : 27500

رابعا: معامل التصحيح : 5/6

خامسا: الجودة : HD

سادسا: الاستقطاب : عمودي

تردد قناة MBC 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11937.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD.

والان مع خطوات ضبط التردد على الرسيفر ، أولا: في الخطوة الأولى ، يترتب عليكم الان القيام بتشغيل جهازك الريسيفر، ثم يتم ضغط على اللائحة MENU.

ثانيا: وبعد ذلك ، يترتب عليكم الان القيام بالنقر على اختيارات Optionsk ثم بعد ذلك يترتب عليكم اختيار التثمنزل Installation، ثم الضغط على التثمنزل اليصدى Manual Installation.

ثالثا: وفي الخطوة الثالثة ، يترتب على الأشخاص بتحديد القمر الصناعي وإدخال معلومات القناة (التردد، معامل تصحيح الخطأ، معدل الترميز).

رابعا: وفي الخطوة الأخيرة ، يتم الضغط على بحث، ثم يتم النقر على حفظ.

تردد قناة MBC 3

وتعد هذه القناة من قنوات ام بي سي الشهيرة في عرض البرامج الكرتونية والترفيهية للأطفال وجاء ترددها التالي :

أولا: القمر الصناعي : نايل سات

ثانيا: التردد : 11475

ثالثا: معامل الترميز : 27500

رابعا: معامل التصحيح : 5/6

خامسا: الجودة : HD

سادسا: الاستقطاب :عمودي

خطوات ضبط تردد قناة ام بي سي على النايل سات 2023

تردد قناة ام بي سي بوليود

ونشير لكم إلى أن قناة MBC بوليود تم إطلاقها في 26 أكتوبر 2013 وهي تابعة لمجموعة مركز تلفزيون الشرق الأوسط حيث جاء ترددها على النحو التالي:

أولا: القمر: نايل سات

ثانيا: التردد : 11559

ثالثا: معامل الترميز : 27500

رابعا: معامل التصحيح : 5/6

الجودة : HD

الاستقطاب : عمودي

تردد قناة ام بي سي دراما MBC Drama

ونلفت لكم انتباهكم إلى أن قناة ام بي سي دراما قد بدأت بثها في27 نوفمبر 2010 حيث تزامن إطلاقها مع الذكرى العشرين للمجموعة وفيما يلي تردد القناة وهو :

أولا: القمر : عرب سات

ثانيا: معدل الترميز: 27500

ثالثا: التردد: 11270.

رابعا: الاستقطاب: رأسي V.

خامسا: معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

سادسا: الجودة : HD

القمر الصناعي: نايل سات

أولا: معدل الترميز: 27500

ثانيا: التردد: 11559.

ثالثا: الاستقطاب: رأسي V.

رابعا: معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد mbc العراق 2023

القمر الصناعي: نايل سات NileSat.

أولا: تردد : 11315.

ثانيا: الاستقطاب: عمودي V.

ثالثا: ترميز القناة: 27500.

رابعا: تصحيح الخطأ: Auto – تلقائي.

القمر الصناعي: عرب سات ArabSat.

أولا: تردد: 11862.

ثانيا: الاستقطاب: عمودي (V).

ثالثا: تصحيح الخطأ: 3/4.

رابعا: الجودة: HD.

تردد قناة mbc العراق الجديد 2023

ونشير لكم في هذه الفقرة إلى أن قناة MBC العراقية تم انشاؤها عام 2019 ، وهي تبث برامج جذابة ومميزة وهي على النحو التالي :

أولا: القمر الصناعي: نايل سات

ثانيا: التردد: 11862

ثالثا: معدل الترميز: 27500

رابعا: معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

خامسا: الاستقطاب: عمودي

تردد قناة MBC أكشن

وقع مقر هذه القناة الرائدة في العاصمة الرياض ، كما ويصل ترددها على معظم دول المنطقة وفيما يلي ترددها .

القمر الصناعي: نايل سات

أولا: التردد: 11476 و 12015

ثالثا: الاستقطاب: أفقي

رابعا: معدل الترميز: 27500

خامسا: معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر: عرب سات

أولا: التردد: 11270 و 12284

ثانيا: الاستقطاب: أفقي

ثالثا: معدل الترميز: 27500

رابعا: معامل تصحيح الخطأ: 5/6

أقرأ المزيد: تردد قناة زي ألوان Zee ALWAN الجديد على نايل سات

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول ترددات قنوات ام بي سي mbc 2023 الجديدة على جميع الأقمار نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .