كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء 20-9-2023

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأربعاء 20 سبتمبر ايلول 2023.

وأكدت الهيئة على ضرورة تواجد المسافرين الواردة اسماؤهم في الكشوفات الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم، مشددة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً لدى مديريات الداخلية بالمحافظات.

كما أكدت على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال في حال سفرهم مع أحد الوالدين.



































