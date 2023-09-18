الأسرى يقررون غدا إغلاق كافة الأقسام وإعادة وجبات الطعام

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أعلن مكتب إعلام الأسرى مساء اليوم الاثنين بأن إدارة سجون الاحتلال قررت معاقبة أسرى سجن النقب بمنع إدخال الملابس لمدة 6 شهور.

ووفقاً لإعلام الأسرى، فإن القرار يأتي ضمن الهجمة الممنهجة للحكومة الصهيونية المتطرفة ووزير ما يسمى "الأمن القومي" ايتمار بن غفير ضد الأسرى.

وأفاد مكتب اعلام الأسرى أنه وفي رد أولي على اجراءات الاحتلال التي تمس متطلبات حياتهم الاساسية، قرر الأسرى في سجن النقب إعادة وجبات الطعام وإغلاق الأقسام غدًا الثلاثاء.