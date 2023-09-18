فلسطين اليوم- وكالات

طريقة عمل ستربس الدجاج الشهي مثل المطاعم، تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضير ستربس الدجاج، اللذيذة في البيت كما في المطاعم، و تعتبر وصفات الدجاج من أكثر ما تبحث عنه الأمهات، حتى يمكنها اعداد وجبات ستربس الدجاج في المنزل بطريقة سهلة، وبطعم شهي، وفي هذه السطور يوضح لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" طريقة تحضير ستربس الدجاج في المنزل بطريقة المطاعم، فتابعونا.

المقادير:

كيلو من صدور الدجاج ( مُقطعة بالطول لشرائح سميكة قليلاً )

- كوب دقيق

- ٢ ملعقة كبيرة نشا

- كوب زبادي

- كوب حليب

- ملح

- زيت غزير للقلي

بيض

نصف معلقة صغيرة من كلا من

- بيكنج بودر

- فلفل أسود

- كاري

- كركم

- بابريكا

- بصل بودر

طريقة عمل ستربس الدجاج الشهي مثل المطاعم

تُغسل صدور الدجاج جيداً وتُترك حتى تُصفى تماماً .

في وعاء عميق يُضاف الزبادي والحليب و الملح و جميع البهارات ويتم تقليبها جيداً ، ثم تُضاف فيها صدور الدجاج وتُقلب جيداً .

تُنقع الصدور في هذه المكونات لمدة لا تقل عن ساعتان او ثلاثة فى الثلاجة .

في وعاء عميق نُضيف ( الدقيق + النشا + البيكنج بودر + ونصف ملعقة من كل من نفس أنواع البهارات التي قمنا بتحضيرها فى الخلطة السابقة ) .

تُوضع الصدور فى البيض ثم في خليط الدقيق حتى ننتهي من جميع الكمية التي لدينا من الدجاج .

في مقلاة عميقة نُضيف الزيت وننتظر حتى يصبح ساخناً ، ثم يُقلى الدجاج ويُحمر من الوجهين .

لا تُقلَب كثيراُ أثناء القلي حتى لا تفقد الطبقة الخارجية المقرمشة إلى أن تُصبح لونها ذهبي

تُرفع على ورق مناديل مطبخ وتُترك حتى تُصفى .

تُقدم ساخنة مع المكرونة ، أو في ساندويتشات مع البطاطس المقلية و السلطة الخضراء ، والكاتشاب والمايونيز حسب الرغبة



