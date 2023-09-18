فلسطين اليوم

جدول مباريات الدوري المصري 2023، يزداد البحث عبر محرك غوغل عن جدول مباريات الدوري المصري، حيث يرتفع معدل البحث عليها من قبل عشاق الساحرة المستديرة، حيث تفصلنا ساعات قليلة عن عودة المتعة والإثارة المرتقبة في الدورى المصري موسم 2023/2024 في نسخته 65 من عمر مسابقة الإيجيبشن ليج.

وانطلقت اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023 مباريات الدور الأول بالدورى المصرى الممتاز 2023 - 2024 حيث أجرت رابطة الأندية قرعة الدورى للموسم الجديد، وقد أسفرت عن مواجهات غاية فى القوة فى الأسبوع الأول، أبرزها الأهلى ضد المصرى، وبيراميدز ضد الزمالك، بينما سيلتقى الأهلى والزمالك فى لقاء القمة بالجولة العاشرة.

ويرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" جدول مباريات اليوم في الدوري المصري، بالإضافة إلى جدول باقِ الأسبوع.

جدول مباريات الدوري المصري 2023

ينطلق الدوري المصري الممتاز، اليوم الاثنين، بمباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش، بعد أن أنهت جميع الفرق تدعيم صفوفها بأقوى الصفقات للمنافسة في نسخة يتوقع الكثيرون أنها ستكون من أقوي النسخ في الإيجيبشن.

ويعد الدوري المصري واحدا من أقدم بطولات كرة القدم في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث انطلق عام 1948، ويشارك فيه 18 فريقًا، ويتأهل بطل الدوري والوصيف إلى دوري أبطال أفريقيا، بنيما يشارك المركز الثالث والرابع ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويتربع النادي الأهلي على عرش صدارة الفرق الأكثر تتويجا ببطولة الدوري المصري، برصيد 43 لقبا، ويليه نادي الزمالك الذي حصد اللقب 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي خلفهما بـ3 ألقاب.

مباريات اليوم في الدوري المصري

مواجهات اليوم في الدوري المصري تبدأ بمباراة وحيدة بين البنك الأهلي وطلائع الجيش على استاد جهاز الرياضة العسكري، في الساعة الـ 07:00 مساءً، ويُذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

مباريات الاسبوع الاول للدوري

تبدأ مواجهات الدوري المصري الممتاز، اليوم الاثنين، بمواجهة وحيدة بين البنك الأهلى وطلائع الجيش، وتستكمل غدا الثلاثاء نادى زد الصاعد حديثا للدورى الممتاز مع الإسماعيلي في الـ 4:00 عصرًا باستاد القاهرة الدولي، فيما يلتقي النادي الأهلى مع المصري في الـ 7:00 مساءً، يوم الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

كذلك يلتقي إنبي مع الداخلية الـ 4:00 عصرًا، يوم الأربعاء المقبل على استاد السلام بالقاهرة، بينما تقام مباراتين في الـ 7:00 مساءً حيث يواجه المقاولون العرب نظيره بلدية المحلة العائد بعد غياب 15 عامًا على أرض استاد المقاولون العرب، وفي نفس التوقيت يلتقي سموحة مع الجونة على استاد الإسكندرية.

وتختتم الجولة الأولي من الدوري المصري فعالياتها، يوم الخميس المقبل، بمواجهة فاركو أمام فيوتشر والتي تقام في الـ 4:00 عصرا على إستاد الجيش ببرج العرب، فيما يواجه الاتحاد السكندري نظيره سيراميكا في الـ 7:00 مساءً على استاد الإسكندرية، وهو نفس توقيت مواجهة الزمالك وبيراميدز على استاد الدفاع الجوي.

اليوم المواجهات الموعد الاستاد الاثنين البنك الأهلى وطلائع الجيش 07:00 مساءً استاد جهاز الرياضة العسكري الثلاثاء نادي والإسماعيلي 4:00 عصرًا استاد القاهرة الدولي الأهلى مع المصري 7:00 مساءً استاد برج العرب بالإسكندرية الأربعاء

إنبي مع الداخلية 4:00 عصرًا استاد السلام بالقاهرة المقاولون العرب مع بلدية المحلة 7:00 مساءً استاد المقاولون العرب سموحة مع الجونة 7:00 مساءً استاد الإسكندرية الخميس

فاركو ضد فيوتشر 4:00 عصرا استاد الجيش ببرج العرب الاتحاد السكندري ضد سيراميكا 7:00 مساءً استاد الإسكندرية الزمالك وبيراميدز 7:00 مساءً استاد الدفاع الجوي

الأهلى بطل النسخة الاخيرة من الدوري المصري الممتاز

تُوج النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الماضي تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، وذلك بعد أن غاب اللقب في آخر موسمين لصالح النادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز، فيما حل نادي الزمالك في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، وجاء نادي فيوتشر رابعًا.

الأندية المشاركة في الدوري المصري 2023

الأهلي.

الزمالك.

بيراميدز.

فيوتشر.

المصري البورسعيدي.

إنبي.

المقاولون العرب.

الاتحاد السكندري.

فاركو.

سموحة.

الإسماعيلي.

البنك الأهلي.

سيراميكا.

طلائع الجيش.

الداخلية.

بلدية المحلة.

الجونة.

نادي زد .