إصابتان بصفوف المشاركين في المسيرات الشعبية شرقي غزة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، عن إصابتين بجراح جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات شعبية شرقي قطاع غزة.

وذكرت الصحة، في بيان، بوصول إصابتين بجراح مختلفة إلى المستشفى جراء اعتداء قوات الاحتلال على المواطنين شرقي غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز بكثافة على المشاركين في المسيرات شرقي القطاع.

ووصل المشاركون إلى المناطق الشرقية للمشاركة في المسيرات الشعبية، رفضًا للحصار المشدد على القطاع منذ 17 عامًا، ونصر للقدس والأقصى.