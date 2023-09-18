الرئيس الأمريكي: 5 أمريكيين احتجزوا في إيران في طريقهم إلى الوطن

فلسطين اليوم- وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين إن خمسة أمريكيين سيعودون أخيرا للوطن بعد احتجازهم في ايران، في إطار اتفاق لتبادل سجناء شمل الإفراج عنهم.

وشكر بايدن في بيان حكومات قطر وعمان وسويسرا وكوريا الجنوبية على مساعدتهم في تأمين الإفراج عن الأمريكيين.

وقال "أقدم شكرا خاصا لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وسلطان عمان هيثم بن طارق على مساعدتهما في تسهيل إبرام هذا الاتفاق على مدى أشهر عديدة من الدبلوماسية الصعبة".