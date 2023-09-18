فلسطين اليوم- وكالات
تحميل وتثبيت IOS 17 على هواتف iphone بعد الاعلان عنه رسمياً كشفت شركة Apple الأسبوع الماضي سلسلة هواتفها الذكية iPhone 15 ، وفي هذا الحدث، أعلنت الشركة أيضًا أن تحديث iOS التالي – iOS 17 سيتم إصداره رسميا في 18 سبتمبر، وقد تم تصميم iOS 17 القادم من Apple للعمل على سلسلة iPhone XS والموديلات الأحدث.
ويبحث الكثير من مستخدمي هواتف آيفون عن خطوات تحميل وتثبيت IOS 17 على هواتف iphone بعد الاعلان عنه رسمياً، وذلك بعد أن أعلنت شركة آبل عن طرحه، ويرغب المستخدمون بمعرفة طرق وخطوات تثبيت نظام IOS 17، وفي ه>ه المقالة يوضح لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" خطوات توضيحية لتثبيت IOS 17، لتنزيل أخر تحديث لنظام التشغيل وتثبيته على هواتفكم.
ويقدم الإصدار تحديثات مهمة في تطبيقات الاتصال، ومشاركة أسهل مع ميزة الإرسال السريع، وإدخال نص أكثر ذكاء، وتجارب جديدة مع تطبيق Journal ووضع الاستعداد.
ترقيات غير مسبوقة لتجربة الهاتف
يُعد تطبيق الهاتف أساسياً لتجربة iPhone، ويتلقى تحديثاً كبيراً مع ملصقات Contact Posters المخصصة، التي تقدم طريقة جديدة للمستخدمين للتعبير عن أنفسهم. يمكن للمستخدمين تخصيص طريقة ظهورهم، وإضفاء مظهر جديد تماماً على المكالمات الواردة، واختيار معالجات جميلة للصور أو رموز الميموجي، بالإضافة إلى نصوص مطبوعة وألوان خطوط لافتة للنظر. ستتوفر Contact Posters أيضاً لتطبيقات الاتصال التابعة لجهات خارجية.
قائمة هواتف الايفون المتوافقة مع تحديث iOS 17
* آيفون XS وXS Max
* ايفون XR
* ايفون 11
* ايفون 11 Pro و11 Pro Max
*آيفون 12 و12 mini
* ايفون 12 Pro و12 Pro Max
* ايفون 13 و13 mini
* ايفون 13 Pro و13 Pro Max
* آيفون 14 و14 Plus
* ايفون 14 Pro و14 Pro Max
* آيفون SE (الجيل الثاني)
* آيفون SE (الجيل الثالث)
تحميل وتثبيت IOS 17 على هواتف iphone بعد الاعلان عنه رسمياً
يوصى بشدة بأخذ نسخة احتياطية شاملة لجهاز iPhone الخاص بك قبل تنزيل نظام التشغيل الجديد، وعلى الرغم من أن احتمالية فقدان البيانات منخفضة جدًا، إلا أنها ليست ضئيلة تمامًا، وعادةً، يقوم جهاز iPhone الخاص بك بعمل نسخة احتياطية تلقائيًا عند توصيله بالطاقة وشبكة Wi-Fi.
ومع ذلك، إذا تم إيقاف تشغيل ميزة النسخ الاحتياطي هذه، فيمكنك بدء النسخ الاحتياطي يدويًا بالانتقال إلى الإعدادات > اسمك > iCloud > iCloud Backup، ثم تحديد "النسخ الاحتياطي الآن" لتأمين نسخة احتياطية لجهازك.
تحميل وتثبيت IOS 17 على هواتف iphone بعد الاعلان عنه رسمياً
1. على جهاز iPhone الخاص بك، انتقل إلى الإعدادات
2. انتقل الآن إلى الجنرال
3. بعد هذا اضغط على تحديث البرنامج
4. الآن عليك فقط الانتظار لبضع ثوان وسيظهر التحديث.
5. أخيرًا اضغط على خيار التنزيل والتثبيت
تشمل الميزات الإضافية المتوفرة في نظام iOS 17 ما يلي:
- يضيف سفاري حماية أكبر للتصفح الخاص، سواء من أدوات التتبع أثناء تصفح المستخدم أو من الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى جهاز المستخدم. تمتد حماية البصمات والتعقب إلى مستويات أعلى للمساعدة في منع المواقع من تعقب جهاز المستخدم أو تحديد هويته. تُقفل الآن نافذة التصفح الخاص عندما لا تكون مستخدمة، مما يسمح بإبقاء علامات التبويب مفتوحة حتى عندما يبتعد المستخدمون عن أجهزتهم.
- لمشاركة كلمات المرور ومفاتيح المرور بشكل أسهل وأكثر أماناً، يمكن للمستخدمين مشاركة كلمات المرور مع مجموعة من جهات الاتصال الموثوقة. ويمكن لأي شخص في المجموعة إضافة كلمات مرور وتعديلها لتحديثها باستمرار. وبما أن المشاركة تتم من خلال سلسلة مفاتيح iCloud، فهي مشفّرة بالكامل.
- يقدم تطبيق صحتي ميزات جديدة للصحة العقلية. إذ يمكن للمستخدمين تسجيل مزاجهم اليومي ومشاعرهم اللحظية؛ ومعرفة ما قد يؤثر في حالتهم الذهنية؛ والوصول بسهولة إلى تقييمات حالات الاكتئاب والقلق التي عادة ما تُستخدم في العيادات، والوصول إلى الموارد المتاحة في منطقتهم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إبعاد الجهاز لمسافة أكبر يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بقصر النظر لدى الأطفال ويمنح المستخدمين البالغين فرصة لتقليل إجهاد العين الناتج عن استخدام الأجهزة الإلكترونية لفترات مطولة. تستخدم خاصية Screen Distance الموجودة في ميزة مدة استخدام الجهاز كاميرا "العمق الحقيقي" لتشجيع المستخدمين على إبعاد أجهزتهم بعد إبقائها على مسافة تقل عن 12 إنش من وجوههم لفترة طويلة من الوقت.
- يضيف تطبيق الخرائط خرائط من دون الاتصال بالإنترنت، بحيث يمكن للمستخدمين تنزيل منطقة معينة والحصول على توجيهات التنقل خطوة بخطوة، والاطلاع على الوقت المتوقع للوصول، والعثور على الأماكن في الخرائط، وغير ذلك الكثير من دون الاتصال بالإنترنت. كما يعمل تطبيق الخرائط أيضاً على تسهيل اكتشاف آلاف المسارات في المتنزهات في جميع أنحاء الولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى، وتدعم سائقي المركبات الكهربائية بمعلومات حول توفر محطات الشحن في الوقت الفعلي.
- يمكن مشاركة AirTag مع ما يصل إلى خمسة أشخاص آخرين، مما يسمح للأصدقاء وأفراد العائلة بتتبع الأغراض في تطبيق تحديد الموقع. سيتمكن كل فرد في المجموعة من رؤية موقع الغرض، وتشغيل صوت، واستخدام ميزة "العثور الدقيق" للمساعدة في تحديد موقع AirTag الذي تمت مشاركته عندما يكون بالقرب منه. وينطبق ذلك على جميع اكسسوارات شبكة تحديد الموقع الأخرى.
- تقدم Apple Music ميزة Collaborative Playlists التي تجعل الاستماع إلى الموسيقى مع الأصدقاء أسهل من أي وقت مضى، كما تتيح ميزة SharePlay لجميع الركاب في السيارة المشاركة بسهولة في ما يتم تشغيله.3 يمكن للمستمعين التحكم في الموسيقى من أجهزتهم الخاصة، حتى إذا لم يكن لديهم اشتراك في Apple Music.
- أصبحت مشاركة المحتوى باستخدام البث السريع أسهل بفضل الذكاء الموجود على الجهاز الذي يتعرف الآن على تفضيلات المستخدم. وسيعمل البث السريع أيضاً مع أجهزة التلفزيون المدعومة في الفنادق، ليتيح للمستخدمين الاستمتاع بسهولة بالمحتوى المفضل لديهم على التلفزيون أثناء السفر. وقد تم بناء هذه القدرة مع مراعاة الخصوصية والأمان، وستكون متاحة قبل نهاية العام في فنادق مختارة، ابتداءً من تلك التابعة لفنادق ومنتجعات IHG.
- تحصل سماعات AirPods على ميزات جديدة قوية مثل Adaptive Audio، وPersonalized Volume، وConversation Awareness التي تعيد تعريف تجربة الصوت الشخصية. بالإضافة إلى تحسينات في ميزة التبديل التلقائي والتحكم في المكالمات التي تجعل استخدام AirPods أكثر سهولة.
- يضيف تطبيق المنزل للمستخدمين إمكانية عرض ما يصل إلى 30 يوماً من سجل حركة أقفال الأبواب وأبواب الكراج، وأنظمة الإنذار، ومستشعرات اللمس. وبالإضافة إلى ذلك، تتوفر خاصيتان مفضلتان للقفل ضمن ميزة HomeKit، وهما النقر لفتح الباب ورموز PIN، للأقفال المتوافقة مع Matter، مما يوفر المزيد من الطرق لتوصيل المنزل.
- يقدم تطبيق التذكيرات قائمة البقالة التي تعمل تلقائياً على تجميع العناصر المضافة في فئات لتسهيل التسوق. ويمكن للمستخدمين تغيير كيفية تجميع السلع وستتذكر القائمة تفضيلاتهم.
- تتوفر الآن ميزة البحث العام المرئي في إطارات الفيديو المتوقفة. يمكن للمستخدمين الآن التعرف عل الأطعمة وواجهات المتاجر واللافتات والرموز، ورفع العناصر الفردية من الصور ومقاطع الفيديو.
- يمكن تفعيل Siri بمجرد قول "Siri". وبمجرد التفعيل، يمكن للمستخدمين إصدار طلبات متعددة متتالية من دون الحاجة إلى إعادة تفعيل المساعد.
- في تطبيق الصور، يستخدم ألبوم الأشخاص التعلم الآلي على الجهاز للتعرف على المزيد من صور الأشخاص المفضلين لدى المستخدم، وكذلك القطط والكلاب.
- تتضمن تحديثات الخصوصية توسعاً في ميزة أمان التواصل، بما يتعدى تطبيق الرسائل، وذلك للمساعدة في الحفاظ على أمان الأطفال عند إرسال المحتوى وتلقيه عبر الإرسال السريع وContact Posters ورسائل فيس تايم وعند استخدام منتقي الصور لاختيار المحتوى المراد إرساله. كما تمتد لتشمل محتوى الفيديو بالإضافة إلى الصور الثابتة. وتساعد ميزة Sensitive Content Warning الجديدة المستخدمين البالغين على تجنب مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو المُخلة غير المرغوب فيها. تحدث جميع عمليات معالجة الصور والفيديو الخاصة بميزة Sensitive Content Warning على الجهاز، كما هو الحال مع ميزة "أمان التواصل"، لذا لا تتمكن Apple من الوصول إلى المحتوى.
- تتضمن تحديثات تسهيلات الاستخدام ميزة Assistive Access، وهي واجهة قابلة للتخصيص تساعد المستخدمين ذوي الإعاقات الإدراكية على استخدام iPhone بسهولة واستقلالية أكبر؛ بالإضافة إلى ميزة Live Speech، التي تمنح المستخدمين فاقدي القدرة على النطق إمكانية الكتابة لتتم قراءة كلماتهم مباشرة أو عبر المكالمات الهاتفية ومكالمات فيس تايم؛ وتمنح ميزة Personal Voice المستخدمين المعرضين لفقدان القدرة على النطق خيار إنشاء صوت يشبه صوتهم؛ وتساعد ميزة Point and Speak المستخدمين المكفوفين أو ضعاف البصر على قراءة النص على الأشياء المادية عندما يشيرون نحوها.