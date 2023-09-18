فلسطين اليوم- وكالات

تحميل وتثبيت IOS 17 على هواتف iphone بعد الاعلان عنه رسمياً كشفت شركة Apple الأسبوع الماضي سلسلة هواتفها الذكية iPhone 15 ، وفي هذا الحدث، أعلنت الشركة أيضًا أن تحديث iOS التالي – iOS 17 سيتم إصداره رسميا في 18 سبتمبر، وقد تم تصميم iOS 17 القادم من Apple للعمل على سلسلة iPhone XS والموديلات الأحدث.

ويبحث الكثير من مستخدمي هواتف آيفون عن خطوات تحميل وتثبيت IOS 17 على هواتف iphone بعد الاعلان عنه رسمياً، وذلك بعد أن أعلنت شركة آبل عن طرحه، ويرغب المستخدمون بمعرفة طرق وخطوات تثبيت نظام IOS 17، وفي ه>ه المقالة يوضح لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" خطوات توضيحية لتثبيت IOS 17، لتنزيل أخر تحديث لنظام التشغيل وتثبيته على هواتفكم.

ويقدم الإصدار تحديثات مهمة في تطبيقات الاتصال، ومشاركة أسهل مع ميزة الإرسال السريع، وإدخال نص أكثر ذكاء، وتجارب جديدة مع تطبيق Journal ووضع الاستعداد.

ترقيات غير مسبوقة لتجربة الهاتف

يُعد تطبيق الهاتف أساسياً لتجربة iPhone، ويتلقى تحديثاً كبيراً مع ملصقات Contact Posters المخصصة، التي تقدم طريقة جديدة للمستخدمين للتعبير عن أنفسهم. يمكن للمستخدمين تخصيص طريقة ظهورهم، وإضفاء مظهر جديد تماماً على المكالمات الواردة، واختيار معالجات جميلة للصور أو رموز الميموجي، بالإضافة إلى نصوص مطبوعة وألوان خطوط لافتة للنظر. ستتوفر Contact Posters أيضاً لتطبيقات الاتصال التابعة لجهات خارجية.





قائمة هواتف الايفون المتوافقة مع تحديث iOS 17

* آيفون XS وXS Max

* ايفون XR

* ايفون 11

* ايفون 11 Pro و11 Pro Max

*آيفون 12 و12 mini

* ايفون 12 Pro و12 Pro Max

* ايفون 13 و13 mini

* ايفون 13 Pro و13 Pro Max

* آيفون 14 و14 Plus

* ايفون 14 Pro و14 Pro Max

* آيفون SE (الجيل الثاني)

* آيفون SE (الجيل الثالث)

تحميل وتثبيت IOS 17 على هواتف iphone بعد الاعلان عنه رسمياً

يوصى بشدة بأخذ نسخة احتياطية شاملة لجهاز iPhone الخاص بك قبل تنزيل نظام التشغيل الجديد، وعلى الرغم من أن احتمالية فقدان البيانات منخفضة جدًا، إلا أنها ليست ضئيلة تمامًا، وعادةً، يقوم جهاز iPhone الخاص بك بعمل نسخة احتياطية تلقائيًا عند توصيله بالطاقة وشبكة Wi-Fi.

ومع ذلك، إذا تم إيقاف تشغيل ميزة النسخ الاحتياطي هذه، فيمكنك بدء النسخ الاحتياطي يدويًا بالانتقال إلى الإعدادات > اسمك > iCloud > iCloud Backup، ثم تحديد "النسخ الاحتياطي الآن" لتأمين نسخة احتياطية لجهازك.

تحميل وتثبيت IOS 17 على هواتف iphone بعد الاعلان عنه رسمياً

1. على جهاز iPhone الخاص بك، انتقل إلى الإعدادات

2. انتقل الآن إلى الجنرال

3. بعد هذا اضغط على تحديث البرنامج

4. الآن عليك فقط الانتظار لبضع ثوان وسيظهر التحديث.

5. أخيرًا اضغط على خيار التنزيل والتثبيت

تشمل الميزات الإضافية المتوفرة في نظام iOS 17 ما يلي :