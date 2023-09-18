وصول طائرة تقل السجناء الأمريكيين من طهران إلى الدوحة

فلسطين اليوم

دخلت صفقة جديدة لتبادل السجناء بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حيز التنفيذ، اليوم الإثنين، بعد إطلاق واشنطن سراح 5 إيرانيين وإطلاق طهران سراح 5 أمريكيين.

ووصلت، مساء اليوم، الطائرة القطرية التي تقل المواطنين الأمريكيين إلى مطار الدوحة، فيما وصل إيرانيان من أصل خمسة أفرجت عنهم الولايات المتحدة إلى الدوحة تمهيدًا لعودتهما إلى إيران.

وأطلق سرح المعتقلَين الإيرانيَّين "مهرداد معين أنصاري" و"رضا سرهنك بور"، وسيتوجهونن إلى بلادهم، كما تمّ إطلاق سراح السجناء الثلاثة الآخرين أيضًا غير أنّهم لا يريدون الذهاب إلى إيران.

ومن السجناء الذين أفرجت طهران عنهم، رجل الأعمال الأمريكي "سياماك نمازي" الذي يمضي منذ العام 2016 عقوبة بالسجن 10 سنوات لإدانته بتهمة "التجسس" لحساب الولايات المتحدة.

وتشمل أيضًا قائمة المفرج عنهم رجل الأعمال "عماد شرقي" المدان بالسجن عشرة أعوام لإدانته بتهمة بالتجسس، و"مراد طهباز" الذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية وحكم عليه بالسجن 10 أعوام أيضا بتهمة "التآمر مع الولايات المتحدة".

وهؤلاء الثلاثة يحملون الجنسية المزدوجة، فيما فضّل السجينان الآخران عدم كشف هويتهما.

وكانت وزارة الخارجيّة الإيرانية، قد أعلنت صباح اليوم، أنّ "عملية تبادل السجناء وإطلاق سراح 5 سجناء إيرانيين من السجون الأمريكية ستتم اليوم، وسيعود اثنان منهم إلى إيران، فيما سيتوجه شخص واحد إلى دولة ثالثة ليكون مع عائلته، وأبدى شخصان آخران رغبتهما في البقاء في أمريكا".