الاحتلال يعتقل شابين من طوباس

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الإثنين18/9/2023، شابين من محافظة طوباس شمال الضفة الغربية,

وبحسب مصادر صحفية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين سلمان عاطف سياجات (27 عاما) ويوسف ساطي أبو عامر (35 عاما)، أثناء مرورهما عبر الحاجز، خلال عودتهما من عملهما في الأغوار.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال قد بلغ قرابة الـ 4900 أسير؛ بينهم 31 أسيرة، و160 طفلاً قاصرًا، ونحو 1132 معتقلًا إداريًا