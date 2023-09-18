زلزال بقوة 3.1 درجة يضرب الجزائر

فلسطين اليوم

أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في الجزائر، مساء اليوم الاثنين18/9/2023م، عن تسجيل هزة أرضية جنوبي الجزائر العاصمة.

وقال المركز في بيان صحفي:" سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء اليوم عند الساعة 12:55، هزة أرضية بلغت شدتها 3.1 درجة على سلم ريختر، بولاية المسيلة.

وأوضح أنه تم تحديد مركز الهزة بـ4 كيلومترات شمال شرق مغرى، بولاية المسيلة.

يذكر أنه في 8 سبتمبر، ضرب زلزال عنيف جبال الأطلس الكبير في المغرب، حيث بلغت قوته 7.2 درجة وأودى بحياة ما لا يقل عن 2946 شخص وأوقع نحو 5674 مصابا، مما يجعله أدمى زلزال يضرب المغرب منذ عام 1960 والأقوى منذ عام 1900 على الأقل.