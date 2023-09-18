قطر تعلن تحويل الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الاثنين18/9/2023م، أن خمسة أمريكيين كانوا محتجزين بإيران في طريقهم الآن للدوحة بعد إطلاق سراحهم كجزء من اتفاق أمريكي إيراني بوساطة قطرية.

وقال وزير الدولة في الخارجية القطرية، محمد بن عبد العزيز الخليفي، في تصريحات صحفية، إنه "تم تحويل الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا للدوحة كجزء من تنفيذ الاتفاق بين أمريكا وإيران"، مؤكدًا أن "دولة قطر ستبدأ في تفعيل القناة المصرفية الإنسانية".

وأضاف :" أن تنفيذ الاتفاق له دلالة على مكانة قطر كشريك دولي موثوق به ويمثل نجاحاً جديداً يضاف لنجاحات الدبلوماسية القطرية"، معربًا عن أمل بلاده أن "يفضي التنفيذ الكامل للاتفاق بين واشنطن وطهران لتفاهمات أكبر تشمل العودة للاتفاق النووي".

ووصل اثنان من السجناء الإيرانيين الذين أفرجت عنهم الولايات المتحدة الأمريكية إلى الدوحة، في وقت سابق اليوم، ضمن عملية تبادل السجناء بين واشنطن وطهران.

ومن المقرر أن يغادر الإيرانيون المفرج عنهم من الدوحة إلى طهران، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، مشيرة أن واشنطن أطلقت 3 سجناء آخرين كانوا يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت أن "طائرة قطرية تقلع من مطار طهران في اتجاه الدوحة، وعلى متنها الخمسة سجناء الأمريكيين، أطلقت إيران سراحهم في إطار الصفقة".

يذكر أنه في الـ12 من سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة عن إخلاء سبيل الإيرانيين الخمسة، مشيرة إلى أنه تم توجيه اتهامات غير قانونية لهم حول الالتفاف على الحظر الأمريكي.