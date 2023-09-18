أوكرانيا تقصف المبنى الإداري لحاكم إقليم دونيتسك بصواريخ امريكية

فلسطين اليوم

أعلنت وسائل إعلام روسية، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت المبنى الإداري لحاكم إقليم دونيتسك بـ3 صواريخ (أرض- أرض).

وذكر الاعلام الروسي، أن قوات كييف استخدمت في قصفها المبنى الإداري صواريخ من نوع "هايمرس" الأمريكية.

واستعادت قوات كييف، الأسبوع الماضي، أراض تبلغ مساحتها كيلومترين مربعين حول مدينة باخموت المدمَرة الواقعة شرق البلاد.

وكانت القوات الروسية، استولت على مدينة باخموت في مايو الماضي، بعد أشهر من القتال العنيف.

كما واستعادت القوات الأوكرانية، أيضاً، قريتين واقعتين على القسم الجنوبي من المدينة وهما أندرييفكا وكليشتشيفكا.

ورغم ذلك، إلا أن تقدم قوات كييف في هجومها المضاد التي بدأ الشهر الماضي، في محاور شرق وجنوب أوكرانيا، لا يزال بطيء.