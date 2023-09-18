قتلى واصابات في صفوف الجيش المصري في مدينة العاشر من رمضان

فلسطين اليوم

أعلنت القوات المسلحة المصرية، مساء اليوم الاثنين18/9/2023م، مقتل وإصابة 9 من قوات الجيش المصري فى إطار تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية المخططة.

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المصرية:" في إطار تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية المخططة وأثناء قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر بمنطقة الروبيكى جنوب مدينة العاشر من رمضان، تعرضت إحدى الناقلات المحملة بالذخائر لحادث إنقلاب مفاجئ مما أدى إلى إستشهاد وإصابة عدد (9) من الضباط والدرجات الأخرى".