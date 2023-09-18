مصرع طفلة مكثت لساعات داخل سيارة مغلقة بالنقب المحتل

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

لقيت طفلة، تبلغ 3 سنوات من العمر، مصرعها بعد مكوثها لساعات داخل سيارة مغلقة في منطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الإثنين.

وأقر الطاقم الطبي في مستشفى "سوروكا" ببئر السبع وفاة الطفلة بعد فشل محاولات إنعاشها.

وكانت الطفلة قد نقلت إلى مدخل بلدة عرعرة، وهناك قدم طاقم طبي عمليات الإنعاش لها، إذ كانت تعاني من علامات ضربة شمس.

وقال المضمد عمر أبو جامع، إن "الطفلة نقلت إلينا وهي فاقدة للوعي ودون نبض أو تنفس، إذ قالوا لنا إنها مكثت لمدة زمنية متواصلة داخل سيارة مغلقة، وعلى الفور قدمنا لها عمليات الإنعاش وقمنا بنقلها بواسطة سيارة العلاج المكثف إلى المستشفى".

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادثة.