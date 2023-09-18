الاحتلال يصيب شابا ويعتقله شرق قلقيلية

فلسطين اليوم- قلقيلية

أفادت مصادر محلية وشهود عيان مساء اليوم الاثنين بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اصابت شابا بالرصاص الحي قبل أن تقوم باعتقاله، بالقرب من بلدة عزون، شرق قلقيلية.

وأوضحت المصادر بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب عدد من الشبان خلال تواجدهم بالقرب من المدخل الغربي للبلدة، عند شارع قلقيلية- نابلس، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب المصاب، دون أن يتسنى معرفة هويته أو طبيعة إصابته.