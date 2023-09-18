تغيرات أسعار الذهب عالميًا..!

فلسطين اليوم

سجلت أسعار الذهب عالميًا تغيرًا، حيث ارتفعت في تداولات، اليوم الاثنين، وصعدت العقود الفورية بنحو 5 دولارات للأونصة، مسجلة أعلى مستوى في نحو أسبوعين.

وبحلول الساعة 11:30 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 0.4% إلى 1946 دولارا للأونصة.

فيما صعدت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.10% إلى 1925.89 دولار للأونصة، وقبل ذلك صعدت العقود بنحو 5 دولارات مسجلة أعلى مستوى منذ 5 سبتمبر 2023.