"داخلية غزة " تنشر كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

فلسطين اليوم

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الإثنين18/9/2023م، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الثلاثاء 19 سبتمبر/ أيلول، داعية المسافرين لضرورة التواجد الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

وأكدت الهيئة في تصريح صحفي، ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً لدى مديريات الداخلية بالمحافظات، داعية إلى إحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال في حال سفرهم مع أحد الوالدين.



































