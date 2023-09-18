فلسطين اليوم

أفضل إذاعة مدرسية عن المولد النبوى الشريفpdf مكتوبة وقصيرة-إذاعة مدرسية عن المولد النبوى الشريف، مع اقتراب موعد المولد النبوي 2023، تزادد عمليات البحث من قبل معلمي وطلاب المدراس على المولد النبوي من اجل اعداد اذاعة مدرسية عن المولد البنوي، والتي سيزيد عليها البحث خلال الساعات المقبلة لتسهيل تحضير اذاعة مدرسية عن المولد النبوي الشريف 2023، لهذا وضعنا لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن أفضل اذاعة مدرسية قصيرة مكتوبة عن المولد النبوي الشريف 2023، والذي يصادف موعد المولد النبوي يوم الأربعاء -27/9/2023- 12 ربيع الأول 1445، والذي تعكف فيه كافة الدول اقرار اجازة عامة لكافة المؤسسات الحكومية والغير حكومية بما في ذلك المدراس الحكومية، أفضل إذاعة مدرسية عن المولد النبوى الشريفpdf مكتوبة وقصيرة، أفضل إذاعة مدرسية عن المولد النبوى الشريفpdf مكتوبة وقصيرة

إذاعة مدرسية عن المولد النبوى الشريف

وفي مقالنا أفضل إذاعة مدرسية عن المولد النبوى الشريفpdf مكتوبة وقصيرة-إذاعة مدرسية عن المولد النبوى الشريف، نعرفٍ لكم أن المولد النبوي أو مولد النبي هو يوم مولد رسول الإسلام محمد بن عبد الله ويكون في 12 ربيع الأول من كل عام، ويحتفل به المسلمون بهذا اليوم العظيم منذ العهد الفاطمي، واقراره عطلة رسمية في هذا اليوم، من خلال الندوات والخطب وكثرة الصلاة على رسول الله في هذا اليوم، ايضا باقامة الجلسات الدينية في المساجد التي تتحدث عن المولد النبوي الشريف 2023، كون هذا الأمر يكون ذات قيمة وحب معرفة لدى الكثيرين من المسلمين لمعرفة سيرة الرسول محمد صل الله عليه وسلم، خاصة في ذكرى المولد النبوي الشريف، أفضل إذاعة مدرسية عن المولد النبوى الشريفpdf مكتوبة وقصيرة

اذاعه مدرسيه عن مولد النبوي الشريف

أفضل إذاعة مدرسية عن المولد النبوى الشريفpdf مكتوبة وقصيرة، ونظراً لعمليات بحث كثيرة ومكثفة من قبل العديد من طلبة المدراس عن أفضل اذاعة مدرسية قصيرة مكتوبة عن المولد النبوي الشريف 2023، سنضع لكم في مقالناأفضل إذاعة مدرسية عن المولد النبوى الشريفpdf مكتوبة وقصيرة-إذاعة مدرسية عن المولد النبوى الشريف، افضل اذاعة مدرسية مكتوبة وقصيرة عن المولد النبوي وذلك لتسهيل الباب على طلبة المدراس التي تبحث عن اذاعة مدرسية عن المولد النبوي الشريف 2023، وبهذه المناسبة العظيمة المولد النبوي الشريف 2022، أعزائي الطلاب والمعلمين سنقدم لكم عدداً من اذاعات مدرسية مكتوبة عن المولد النبوي الشريف، تكون باذن الله وافية وكاملة من حيث المعلومات عن المولد النبوي الشريف 2023 الذي يصادف يوم الاربعاء 27/9/2023م

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وضمن مقالنا أفضل إذاعة مدرسية عن المولد النبوى الشريفpdf مكتوبة وقصيرة-إذاعة مدرسية عن المولد النبوى الشريف، سنرفق لكم طلابنا الاعزاء ومعلمينا الافاضل اذاعة مدرسية عن المولد النبوي الشريف pdf، وذلك بناء على الطلب المكثف والمستمر من قبل العديد من طلبة المدراس في فلسطين والوطن العربي عبر محركات بحث قوقل وغيرها من محركات البحث، ومن أجل ذلك ولتسهيل الوقت والجهد على طلابنا الاعزاء يحرص فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" ، على توفير الوقت والجهد لديهم دائماً ولتحميل اذاعة مدرسية عم المولد النبوي الشريف 2023 pdf هنــــــــــــا

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اذاعة مدرسية عن المولد النبوي الشريف للأطفال

أفضل إذاعة مدرسية عن المولد النبوى الشريفpdf مكتوبة وقصيرة، " بسم الله الرّحمن الرّحيم، والحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على سيد الخلق محمّد المبعوث رحمةً للعالمين، بلّغ الرّسالة وأدّى الأمانة، ونصح الأمّة وجاهد في الله حقّ الجِهاد حتّى أتاه اليقين من ربّه، أصدقائي المستمعين، أسعد الله صباحكم بالخير، إنّ مناسبة الإذاعة المدرسية التي نتحدّث عنها اليوم لا يُشبهها مناسبة أخرى، ولا يُجاريها موعد آخر، حيث تحتفل قلوبنا مع هذه المناسبة بمولد سيد الخلق الذي أضاء الله به الدّنيا، وأخرج الناس به من الظّلمات إلى النّور، ومن عبادة الأوثان وجاهلية القرون الأولى إلى حضارة الإسلام وعبادة الله الأحد الصّمد، فحقّ علينا أن نحتفل في تلك المناسبة العطرة، وحقّ علينا أن نفرح بهاذ الموعد المُبارك، مع العلم أن الكثير من أهل العلم لم يُحلل إقامة الفعاليات الخاصة، لأن ذلك لم يرد عن صحابة رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- وهم الأحرص على تحرّي الخير في سنّته، إلا أنّ فرحة القلب لا بدّ منها، فكونوا معنا في فقرات الإذاعة القامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته"، أفضل إذاعة مدرسية عن المولد النبوى الشريفpdf مكتوبة وقصيرة

الفقرة الأولى: القرآن الكريم

بسم الله الرحمن الرحيم

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (45) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا (46) وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلا كَبِيرًا (47) وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلا (48)

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الحديث الشريف

عن أبي طلحة الأنصاري قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس، يرى في وجهه البشر، قالوا: يا رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر.

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قال: أجل، أتاني آت من ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة، كتب الله له بها عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، ورد عليه مثله، رواه أحمد وحسنه الألباني، أفضل إذاعة مدرسية عن المولد النبوى الشريفpdf مكتوبة وقصيرة-إذاعة مدرسية عن المولد النبوى الشريف

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كلمة عن المولد النبوي

أفضل إذاعة مدرسية عن المولد النبوى الشريفpdf مكتوبة وقصيرة-إذاعة مدرسية عن المولد النبوى الشريف، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم المرسلين والأنبياء، وهو من حمل لنا رسالة الدين الإسلامي التي تتمثل في القرآن الكريم، وهو أفضل الداعين إلى الله تعالى، وسنذكر فيما يلي بعض من أجمل الحكم عن مولد النبي الشريف:

إنّ حب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقودنا لخير الأعمال والفوز بجنته ورضوانه سبحانه وتعالى.

إنّ اتباع سنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أعظم دليل على حبّ الإنسان له ومدى الاقتداء به.

كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حكيمًا في جميع معاملاته، وقادرًا على حل كافة المشكلات وفض النزاعات بغير أي انحياز لفئة معينة.

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معلومات عامة عن النبي محمد

ولد النبي محمد في 12 ربيع الأول، وقيل غير ذلك. بدأ نزول الوحى عليه وعمره 40 عاماً. هاجر من مكة إلى المدينة وعمره 53 عاماً، وأسس لأول مرة دولة للإسلام في المدينة. خاض معارك وغزوات ضد كفار قريش واليهود حتى استطاع فتح مكة عام 8 هجرياً. دخل الناس في دين الله أفواجاً ووصلت حدود دولة الإسلام إلى كافة أنحاء شبه الجزيرة العربية. حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع عام 10 هجرياً، وخطب في الناس أن يتمسكوا بالإسلام وتعاليمه. وتوفى النبي صلى الله عليه وسلم يوم 12 ربيع الأول عام 11 هجرياً بعد أن أكمل الدين وأتم رسالة الإسلام.

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أفضل إذاعة مدرسية عن المولد النبوى الشريفpdf مكتوبة وقصيرة-إذاعة مدرسية عن المولد النبوى الشريف، وفي نهاية إذاعتنا المدرسية عن المولد النبوي الشريف للأطفال وتفاصيل مولد رسول الله صل الله عليه وسلم، نرغب في أن نكون قد قدمنا ولو جزء بسيط عن رسول الله وأخلاقه وسلوكياته، كما يجب أن نأخذ من سيرته العبرة والموعظة ونتحلى بأخلاقه، فهذا رسول الله نبراس الهدى، هذا لكل العــــالمين رســـول، أفضل إذاعة مدرسية عن المولد النبوى الشريفpdf مكتوبة وقصيرة-إذاعة مدرسية عن المولد النبوى الشريف

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وفي مقالنا نوضح لكم أفضل إذاعة مدرسية عن المولد النبوى الشريفpdf مكتوبة وقصيرة-إذاعة مدرسية عن المولد النبوى الشريف، فقد كشفت مصادر حكومية فلسطينية، السبت الماضي 9-9-2023، عن موعد عطلة مناسبة المولد النبوي الشريف في فلسطين 2023.

وأفادت المصادر، بأن العطلة الرسمية عن المولد النبوي، تصادف يوم الأربعاء 27/9/2023، ويحتفل المسلمون في بقاع الأرض بهذه الذكرى الشريفة، إحياءً وتمسكًا بسيرة النبي- محمد صلى الله عليه وسلم، اجازة المولد النبوي2023- موعد اجازة المولد النبوي في الدول العربية، أفضل إذاعة مدرسية عن المولد النبوى الشريفpdf مكتوبة وقصيرة-إذاعة مدرسية عن المولد النبوى الشريف