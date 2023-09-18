فلسطين اليوم

تحميل مباشر كتاب الصحة الجيدة مفتاح لخسارة الوزن للدكتور بيرج، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، التفاصيل الكاملة عن الكتاب الذي يبحث عنه جميع الناس الذين يعانون من زيادة في الوزن، ومرفق كتاب الصحة الجيدة مفتاح لخسارة الوزن كما أن اهتمام الناس بخسارة الوزن يمكن أن يكون نتيجة لمزيج من العوامل الصحية والجمالية والنفسية والاجتماعية، لذا يجب أن يتم التعامل مع هذا الاهتمام بشكل صحي ومتوازن، وعدم الوقوع في الفقدان المفرط للوزن أو تبني عادات غذائية غير صحية، لذلك تابعوا معنا حتى نهاية المقال للحصول على رابط تحميل مباشر كتاب الصحة الجيدة مفتاح لخسارة الوزن للدكتور ايريك بيرج.

تحميل مباشر كتاب الصحة الجيدة مفتاح لخسارة الوزن للدكتور بيرج

نبذة عن كتاب الصحة الجيدة

كتاب دكتور بيرج تمت ترجمته من قبل مترجمي القناة وهو متوفر مجاناً على الموقع العربي، حيث يقول الكاتب أمضيت ٢٩ عاماً في السعي لتحقيق رسالتي بتوعية الناس حول حقيقة الصحة، مستخدماً مصطلحات يفهمونها.

كثيراً ما يتحدث الأطباء على نحوٍ لا يفهمه مرضاهم فتبدو بذلك الأشياء بالغة التعقيد. سيعرض لكم هذا الكتيب في خطوات بسيطة كيفية الوصول لصحة جيدة باستخدام استراتيجيات متقدمة: الكيتوزية والصيام المتقطع.

تحميل كتاب الصحة الجيدة مفتاح لخسارة الوزن pdf

هذا الكتيّب هو ملخص شامل وقد ضمّنته الكثير من الصور الملونة والرسوم الإيضاحية ليكون الفهم أكثر سهولة. يحوي الكتيّب أيضا على بعض الصور الرائعة للوجبات التي ينبغي تناولها بالكميات الصحيحة من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون. ركّزت حديثي حول أكبر المشكلات التي يعاني منها أغلب الناس دون معرفتهم بها: إنها مقاومة الإنسولين.

أتمنى أن ينال أسلوب الحوار الذي اتبعته في كتابتي إعجابكم، وأن تجدوا السرور في التغييرات التي ستعيشونها مع طيات هذا الكتيّب. اتبعوا الخطوات التي أشرت إليها، وأنا على يقين بأنكم ستحبون النتائج التي ستحققونها.





كتاب الصحة الجيدة

فوائد الريجيم وخسارة الوزن

ويأتي اهتمام الناس بخسارة الوزن لعدى جوانب وأسباب، ويمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية على الصحة والعافية منها:

1. الصحة العامة: الوزن الزائد يمكن أن يزيد من مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم. لذا، يهتم الناس بفقدان الوزن للمحافظة على صحتهم.

2. الشكل الجسدي: قد يكون للشكل الجسدي دور كبير في اهتمام الأفراد بخسارة الوزن. فالكثيرون يرغبون في الحفاظ على مظهر جسدي ممشوق أو قد يكون لديهم تطلعات شخصية تتعلق بمظهرهم الجسدي.

3. الثقة بالنفس: خسارة الوزن يمكن أن تساهم في زيادة مستوى الثقة بالنفس وتحسين الصورة الذاتية للشخص.

4. مواقف اجتماعية: قد تؤثر الوزن على العلاقات الاجتماعية والفرص في الحياة. بعض الأشخاص يشعرون بأن خسارة الوزن قد يسهم في تحسين حياتهم الاجتماعية والمهنية.

5. وسائل الإعلام والثقافة: يلعب وسائل الإعلام والثقافة دورًا كبيرًا في تشجيع الناس على فقدان الوزن من خلال ترويج معايير الجمال والصحة الجسدية.

6. مشاكل صحية شخصية: بعض الأشخاص قد يواجهون مشاكل صحية خاصة تتطلب فقدان الوزن، مثل السمنة المفرطة أو مشاكل في الحركة أو توصيات طبية لتحسين الوضع الصحي.

7. التوجيه الطبي والتوعية: تشجع الجهات الطبية والمحترفون في مجال الصحة على أهمية الحفاظ على وزن صحي، مما يحفز الأفراد على الاهتمام بخسارة الوزن.

بشكل عام، اهتمام الناس بخسارة الوزن يمكن أن يكون نتيجة لمزيج من العوامل الصحية والجمالية والنفسية والاجتماعية. يجب أن يتم التعامل مع هذا الاهتمام بشكل صحي ومتوازن، وعدم الوقوع في الفقدان المفرط للوزن أو تبني عادات غذائية غير صحية.

لتحميل مباشر كتاب الصحة الجيدة مفتاح لخسارة الوزن للدكتور بيرج