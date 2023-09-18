إحياء اليوم العالمي للنظافة

فلسطين اليوم

أحيت سلطة جودة البيئة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، اليوم العالمي للنظافة عبر تنفيذ فعاليات تفاعلية استهدفت طلبة الصف الأول الابتدائي في 12 مدرسة حكومية في كافة المحافظات.

واستهدفت الحملة التي أطلقتها الإدارة العامة للتوعية والتعليم البيئي في سلطة جودة البيئة والإدارة العامة للأنشطة في وزارة التربية والتعليم، حوالي 420 طالبا وطالبة، وتضمنت توزيع أقلام تلوين وكتيبات تلوين من إعداد سلطة جودة البيئة بعنوان (نحافظ على نظافة بيئتنا).

وشملت الفعاليات، تنفيذ أنشطة تعليمية وترفيهية من منطلق أهمية النظافة التي تعادل أهمية القراءة والكتابة خاصة في المراحل الأساسية.

ويصادف اليوم العالمي للنظافة في الخامس عشر من أيلول من كل عام، وتحتفل فيه دول العالم، من أجل خلق بيئة نظيفة خالية من الأمراض ومناسبة لجميع الأفراد للعيش فيها.