المالية تعلن موعد صرف رواتب موظفي غزة عن شهر8

فلسطين اليوم

كشفت مصادر خاصة في وزارة المالية في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين18/9/2023م، عن موعد صرف رواتب موظفي غزة عن شهر 8-2023م.

وبينت المصادر، أن رواتب الموظفين العموميين ستصرف قبل نهاية الأسبوع الجاري ونسبة صرف 55 %، وبحد أدنى 1700 شيكل.

وأشارت إلى أن انخفاض النسبة جاء بسبب استمرار الأزمة المالية التي تعاني منها الوزارة بفعل تراجع الإيرادات المحلية، وتحديداً عبر البوابة المصرية، مبينة أن الوزارة تعاني عجزاً مالياً يزيد عن 116 مليون شيقل.

يذكر أن وزارة المالية في غزة صرفت راتب الشهر الماضي للموظفين بنسبة 60% وبحد أدنى 1800شيكل.