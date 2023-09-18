الاحتلال يخطر بهدم 4 منشآت شرق أريحا

فلسطين اليوم

أخطرت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاثنين18/9/2023م، بهدم 3 بركسات زراعية وخيمة سكن في منطقة المطار شرق مدينة أريحا.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال وزعت 4 إخطارات بالهدم لثلاثة بركسات زراعية، إضافة إلى خيمة للسكن، للمواطن جمال محمد جهالين، وأبناؤه داوود وأحمد.

يذكر أن الاحتلال يُخلي سنويا عشرات العائلات الفلسطينية من مساكنها في الأغوار الشمالية بالقوة، بحجة التدريبات العسكرية، ويبقى المواطنون في العراء دون مأوى.