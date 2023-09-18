168مستوطنا يقتحمون الأقصى اليوم وينفذون جولات استفزازية

الساعة 03:30 م|18 سبتمبر 2023
اقتحامات المستوطنين
اقتحامات المستوطنين

فلسطين اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الإثنين 18/9/2023م، باحات المسجد الأقصى المبارك.

وبحسب دائرة الأوقاف في القدس، فإن 168 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك اليوم تحت حماية مباشرة من قوات الاحتلال.

وأشارت دائرة الأوقاف إلى أن المستوطنون نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى يوميًا على فترتين؛ صباحية ومسائية، باستثناء الجمعة والسبت (عطلة رسمية لدى الاحتلال)، بحماية أمنية مشددة من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها.

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