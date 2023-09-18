أجهزة السلطة تختطف أحد كوادر الجهاد من جنين

فلسطين اليوم

أقدم عناصر من أجهزة أمن السلطة ظهر اليوم الاثنين، على اختطاف المحرر أحمد حسين أبو عابد (22 عاماً)، من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في مخيم جنين.

وأفادت مصادر خاصة أن عناصر من جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة داهمت مكان عمل المحرر أبو عابد في أحد المطاعم بمدينة جنين، وقامت باختطافه واقتيادته إلى جهة مجهولة.

والمحرر أبو عابد أسير سابق أمضى 4 سنوات في سجون الاحتلال، حيث كان اعتقاله الأول وهو بعمر 16 عاماً، كما تم الإفراج عنه العام الماضي بعد قضاء 3 سنوات في الأسر.

يشار إلى أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملتها المسعورة بحق كوادر وقيادات حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة في الضفة الغربية، في جريمة مرفوضة وطنياً وأخلاقياً دون الكشف عن مصيرهم أو الاستجابة لمطالب الإفراج عنهم.