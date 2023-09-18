برشلونة يعلن قائمته لدوري أبطال أوروبا

فلسطين اليوم

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمواجهة ضيفه رويال أنتويرب البلجيكي، المقررة غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، بدوري أبطال أوروبا.



وغاب عن القائمة كل من رونالد أراوخو وبيدري، بسبب الإصابة.



وجاءت قائمة برشلونة كاملةً كالآتي:

تير شتيجن - جواو فيليكس - بالدي - مارتينيز - جافي - فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا - إيناكي بينا - جواو فيليكس - أندرياس كريستينسن.



ماركوس ألونسو - روميو - سيرجي روبرتو - دي يونج - إلكاي جوندوجان - جول كوندي - أسترالاجا -لامين يامال - كاسادو - فيرمين.



وكان البلوجرانا قد ودع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، في الموسم الماضي، وانتقل للعب في الدوري الأوروبي، بعد حلوله ثالثا خلف بايرن ميونخ المتصدر وإنتر ميلان الوصيف.