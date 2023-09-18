عملية إطلاق نار تستهدف سيارة للمستوطنين في غور الأردن

فلسطين اليوم

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، اليوم الإثنين18/9/2023م" إن عملية إطلاق نار وقعت في منطقة غور الأردن شمال شرق الضفة الغربية".

وبحسب قناة ريشت كان "الإسرائيلية"، فإن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار من سيارة مسرعة تجاه مركبة للمستوطنين في منطقة الأغوار، زاعمة أن العملية لم تسفر عن وقوع إصابات.

يشار إلى أن عمليات اطلاق النار تصاعدت خلال الفترة الأخيرة، كرد طبيعي على تزايد انتهاكات الاحتلال وقطعان المستوطنين ضد أبناء شعبنا وضد المقدسات الاسلامية والمسجد الأقصى.