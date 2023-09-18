هيئة الأسرى: تعيين جلسة استئناف للأسير المضرب كايد الفسفوس الثلاثاء القادم

الساعة 12:57 م|18 سبتمبر 2023
كايد الفسفوس (5).jpeg
كايد الفسفوس (5).jpeg

فلسطين اليوم

أعلنت هيئة الأسرى اليوم الاثنين 18/9/2023 ، عن تعيين  محكمة عوفر العسكرية جلسة استئناف للأسير المضرب كايد الفسفوس  بتاريخ 20/9/2023 في تمام الساعة 9:30 صباحا.

ويشار إلى أن الأسير كايد الفسفوس من دورا بالخليل (34 عامًا) المضرب منذ 47 يومًا، والمعتقل منذ 2 أيار/ مايو الماضي، وهو أسير سابق أمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال، وقد خاض إضرابًا عن الطعام في نهاية شهر أيار وبداية حزيران المنصرم لمدة 9 أيام، علمًا أنه متزوج وأب لطفلة. كما خاض إضرابا في عام 2021 ضد اعتقاله الإداري استمر لمدة 131 يومًا في عام 2019، وهو محتجز في زنازين النقب.

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