هيئة الأسرى: تعيين جلسة استئناف للأسير المضرب كايد الفسفوس الثلاثاء القادم

فلسطين اليوم

أعلنت هيئة الأسرى اليوم الاثنين 18/9/2023 ، عن تعيين محكمة عوفر العسكرية جلسة استئناف للأسير المضرب كايد الفسفوس بتاريخ 20/9/2023 في تمام الساعة 9:30 صباحا.

ويشار إلى أن الأسير كايد الفسفوس من دورا بالخليل (34 عامًا) المضرب منذ 47 يومًا، والمعتقل منذ 2 أيار/ مايو الماضي، وهو أسير سابق أمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال، وقد خاض إضرابًا عن الطعام في نهاية شهر أيار وبداية حزيران المنصرم لمدة 9 أيام، علمًا أنه متزوج وأب لطفلة. كما خاض إضرابا في عام 2021 ضد اعتقاله الإداري استمر لمدة 131 يومًا في عام 2019، وهو محتجز في زنازين النقب.