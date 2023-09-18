فلسطين اليوم

كم بلغ سعر عيار الذهب الأكثر طلبا للأردنيين اليوم الاثنين 18 سبتمبر2023، سجل سعر الذهب اليوم في الأردن، الاثنين 18 سبتمبر2023 استقرار نسبي مع بداية التعاملات الصباحية، ، سجل سعر غرام الذهب اليوم في الأردن عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) عند 38.37 دينار، بما يُعادل 54.18 دولار ، وفقا بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

كم بلغ سعر عيار الذهب الأكثر طلبا للأردنيين اليوم الاثنين 18 سبتمبر2023

في ظل تباين سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 1,926.07 دولار للأوقية، وسجل سعر غرام الذهب اليوم في الأردن عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) عند 38.37 دينار، بما يُعادل 54.18 دولار.





كم بلغ سعر عيار الذهب الأكثر طلبا للأردنيين اليوم الاثنين 18 سبتمبر2023

وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في الأردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن جرام عيار 24 عند 43.85 دينار أردني، بما يُعادل 61.92 دولار.

سجل سعر غرام الذهب اليوم في الأردن عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) عند 38.37 دينار، بما يُعادل 54.18 دولار.

كم بلغ سعر عيار الذهب الأكثر طلبا للأردنيين اليوم الاثنين 18 سبتمبر2023

سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين في الأردن

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 32.89 دينار أردني، بما يُعادل 46.44 دولار.

ونُشير إلى أنّ هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.