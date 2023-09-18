تعويض عوائل وتنفيذ مشاريع: انطلاق عمل اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية بغزة

فلسطين اليوم

أعلنت ثمان فصائل وقوى فلسطينية اليوم الاثنين 18/9/2023، عن انطلاق عمل اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية بغزة، بسلسلةٍ من المشروعات الإغاثية والتنموية، بهدف تعزيز الشراكة الوطنية، وتمكين المجتمع من مواجهة ظروف الحصار الظالم الذي يفرضه الاحتلال، والعمل الجماعي لتجاوز آثار الانقسام وتداعياته.

وأكدت اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية في مؤتمر صحفي لانطلاقتها، أن اللجنة تضم 8 فصائل فلسطينية، بهدف إتمام المصالحة المجتمعية، وتعزيز المشاريع التنموية والإغاثية في غزة، وتعزيز العمل المشترك، واستكمال المصالحة المجتمعية.

وأوضحت اللجنة، أنها تتطلع لمشاركة أبناء شعبنا ومؤسساته في برامجها الوطنية، مشددةً على تشكيل اللجنة من الفصائل ليس بديلًا عن أحد، وإنما سعي للعمل المشترك من أجل الوطن، وأكدت أن المصالحة المجتمعية وطي صفحة الماضي وإنهاء الانقسام ضرورة وطنية لا بد من إنجازها.

وشددت اللجنة على أنها ستعمل على تذليل كل العقبات التي تعرقل المصالحة الفلسطينية، واستئناف مسار المصالحة المجتمعة غبر ترسيخ قيم العدالة الانتقالية وجبر الضرر عن العوائل التي فقدت ابنائها اثر الاقتتال الداخلي.

وشددت على أن اللجنة، ستبدأ العمل بالمشروعات الإغاثية التي تستهدف طلبة المدارس وترميم منازل الفقراء وتوفير مقاعد كهربائية متحركة لذوي الهمم، حيث سيتم تعويض 100 عائلة أصابها الضرر جراء الانقسام.

ونوهت إلى أن الفصائل وفي وقت سابق وخلال الاتفاق الشامل 2011 الذي اتفقت عليه الفصائل، جرى تعويض 173 عائلة خلال عامي 2017-2019، تضررت خلال الانقسام.

كما ستعمل اللجنة على مشاريع تنموية طارئة لإسعاف المواطنين، حيث توزيع 15 ألف حقيبة مدرسية على مدارس حكومية ووكالة.

من ناحيته، أكد عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خالد البطش خلال مؤتمر صحفي، على بذل كل الجهد لاستعادة الوحدة الوطنية وتخفيف أعباء المواطنين، لافتاً إلى أن عائلة بكر فقدت 35 شاباً غرقوا في البحر خلال محاولتهم الهجرة.









