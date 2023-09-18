مقاومون يطلقون النار على قوات الاحتلال المتواجدين في حاجز غرب نابلس

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال اليوم الاثنين 18/9/2023 بلدة دير شرف غرب نابلس، عقب إطلاق مقاومون النار على جنود الاحتلال اثناء تواجدهم على الحاجز العسكري.

وقالت مصادر محلية ان مقاومين استهدفوا حاجز دير شرف العسكري بوابل من الرصاص اثناء تواجد الجنود عليه وانسحبوا من المكان، حيث اقتحمت قوات الاحتلال البلدة عقب ذلك بحثا عن المنفذين.

وأضافت المصادر ان مركبات تابعة لإسعاف الاحتلال تواجدت في المكان.

وبينت المصادر المحلية ان قوات الاحتلال شددت من اجراءاتها العسكرية غرب نابلس