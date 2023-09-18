في بيان شديد اللهجة: السعودية تحمل "إسرائيل" مسؤولية مايجري في القدس

فلسطين اليوم

حملت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين 18/9/2023، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى.

واستنكرت الوزارة في بيان شديد اللهجة، اقتحام مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وأكدت، أن هذه الممارسات تُعد تعدياً صارخاً على كل الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم.

وشدّدت وزارة الخارجية السعودية على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال "الإسرائيلي"، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وبذل الجهود كافة لإنهاء هذا الصراع.