الزلازل تصل أوروبا ..هزة أرضية تضرب شمال إيطاليا

فلسطين اليوم

أعلنت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية أن زلزالا بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، ضرب اليوم الاثنين، مناطق فى شمال إيطاليا.

وقعت الهزة الأرضية فى الساعة 03.10 فجر اليوم، وكان مركز الزلزال على بعد 5.9 كيلومترات في منطقة توسكانا التي يسكنها نحو 3.4 ألف شخص.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجى فإن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

يذكر أن آلاف المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع فى عدة مدن أوروبية للاحتجاج على تغير المناخ، والدعم الحكومى للوقود الأحفورى، وطالب المتظاهرون فى حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" فى فيينا بفرض المزيد من الضرائب على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ووضع حد لاستهلاك اللحوم.

وأشارت صحيفة الجورنال الإيطالية إلى أن المسيرة توقفت أمام البرلمان عندما نظم أعضاء مجموعة "الجيل الأول" اعتصاما.