شبان يسقطون طائرة "كواد كابتر" شرق غزة

فلسطين اليوم

تمكن شبان فلسطينيون صباح الاثنين 18 سبتمبر 2023، من اسقاط طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، شرق غزة.

ونقلت مواقع اعلامية مختلفة ان عدداً من الشبان تمكنوا من اسقاط طائرة مسيّرة من نوع (كواد كابتر) تابعة للاحتلال بواسطة طائرة ورقية في منطقة ملكة، قبل قليل".

وتظاهر أمس الأحد عشرات الشبان في مخيمات العودة شرق غزة وجباليا وخانيونس ورفح نصرة للأقصى، واندلعت مواجهات مع الاحتلال أصيب على إثرها 6 مواطنين بجراح مختلفة. المصدر : شهاب