فلسطين اليوم

توقعات بشأن موعد صرف رواتب موظفي غزة عن شهر أغسطس 8 -2023 ، يترقب موظفو غزة اليوم الاثنين 18/9/2023 ، موعد صرف رواتبهم عن شهر أغسطس 2023 وخاصة ان موعد صرف الشهر الماضي يوليو يفصل عن الموعد الحالي يومان فقط ، مما يضع الموظفين في حالة من الخشية والخوف من تأخير موعد صرف رواتبهم ، وخاصة بعد الحديث وتداول المعلومات حول فشل جهود السفير القطري محمد العمادي من عودة ما تم اقتطاعه من رواتب موظفي غزة منذ عدة شهور ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تقدم لكم جملة من المعلومات حول صرف رواتب موظفي غزة عن شهر اغسطس 2023، وسط توقعات ان تكون بداية الاسبوع القادم.

توقعات بشأن موعد صرف رواتب موظفي غزة عن شهر أغسطس 8 -2023

موعد صرف رواتب موظفي حكومة غزة عن شهر 8، ويوم الخميس الماضي، أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة،

وزارة المالية بغزة أعلنت عن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر أغسطس/2023 أمس ا

لاحد 2023/09/17 في كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج.

توقعات بشأن موعد صرف رواتب موظفي غزة عن شهر أغسطس 8 -2023

نقابة الموظفين في غزة منذ بداية الشهر الجاري هددت ، بتنفيذ إجراءات احتجاجية خلال الأسبوع المقبل للمطالبة بحقوق الموظفين وعلى رأسها انتظام صرف الدفعة الشهرية من الراتب على رأس كل شهر دون تأخير.

النقابة عادت والتزمت الصمت مجدداً رغم كافة التهديدات ، وتأخر صرف رواتب الموظفين في ظل الواقع الصعب للموظفين واستمرار تأخير صرف الدفعة الشهرية دون أي تصريح رسمي من الجهات المختصة، تعبر نقابة الموظفين في القطاع العام عن استيائها الشديد".

موعد صرف رواتب موظفي حكومة غزة عن شهر 8

وكانت وزارة المالية بغزة أعلنت عن صرف رواتب الموظفين عن شهر يوليو/ 2023، بنفس النسبة 60% وبحد أدنى بقيمة 1800 شيكل، لجميع الفئات، يوم الأحد 2023/08/20، عبر بنكي الوطني والإنتاج وجميع فروع بنك البريد.