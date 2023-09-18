فلسطين اليوم

حقيقة انقطاع الانترنت عن العالم هل النت حيفصل عن العالم يوم الخميس؟ تعرض العالم إلى صدمة، بعدم انتشر خبر انقطاع الانترنت عن العالم 2023 بدءاً من يوم الخميس المقبل على المواقع الإخبارية المحلية والعالمية وانتشر الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، إذ لا يتم تخيل العالم الآن بدون إنترنت، ما دفع العالم للبحث عن، حقيقة انقطاع الانترنت عن العالم هل النت حيفصل عن العالم يوم الخميس؟

ما حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم؟

ما حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم؟ في ظل تصدر محركات البحث السؤال عن، حقيقة انقطاع الانترنت عن العالم هل النت حيفصل عن العالم يوم الخميس؟ يتم السؤال أيضا عمّا سيحصل للعالم حال انقطاع الانترنت عن العالم؟ الملايين من الصناعات والتجارة ستشهد ركوداً مخيفاً وفوريا لاسيما التي تعتمد على التجارة الإلكترونية، وستسجل الخسارة تريليونات الدولارات وسيشهد العالم أزمة اقتصادية كبيرة جدا، لذا أقدمت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على نشر حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم.

هل خبر انقطاع النت صحيح 2023

هل خبر انقطاع النت صحيح 2023، مئات المواقع الإخبارية تداولت خبر انقطاع الانترنت عن العالم بدءاً من الخميس المقبل، وذلك بسبب تلوث الهواء المرتبط بحركة المرور في الإصابة بمرض الزهايمر، وأثبتت الدراسات أنه يمكن أن تتسبب عواصف شية بنوع مختلف من الخسائر، ويمكن أن يتسبب مثل هذه الحدث في فقدان الأشخاص الوصول إلى الانترنت بشكل طبيعي، وهذا الأمر أدى الكثيرون مما يقومون بالتحدث عن انقطاع الانترنت عن العالم.

حقيقة انقطاع الانترنت عن العالم هل النت حيفصل عن العالم يوم الخميس؟

حقيقة انقطاع الانترنت عن العالم هل النت حيفصل عن العالم يوم الخميس؟ رغم أنه حدث نادر الحدوث أو غير ممكن، ولم يحدث في عصرنا الرقمي، إلا أنه قد يكون خطراً حقيقياً وقد يحدث يوما ما، كما يقول هؤلاء العلماء، إذ من المحتمل أن يؤثر وجود عاصفة شمسية شديدة على البنية التحتية واسعة النطاق مثل كابلات الاتصالات البحرية، والتي يُمكن أن تقطع الاتصالات طويلة المسافات، لكن حتى اللحظة لا تأكيد عن ذلك الخبر.

حقيقة انقطاع الانترنت عن العالم هل النت حيفصل عن العالم يوم الخميس؟

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