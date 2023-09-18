السيول تصل لسلطنة عُمان وتجرف كل شيء بطريقها

فلسطين اليوم

سجلت كاميرات المواطنين لحظات مرعبة في ولاية المضيبي بسلطنة عمان، حيث اجتاحت سيولٌ شديدة القوة المنطقة جراء هطول أمطار غزيرة يوم الأحد.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي كيف جرفت السيول سيارة وكل ما وقف في طريقها.

وأفادت هيئة الأرصاد في سلطنة عمان بأن المناطق الصحراوية في محافظة الداخلية شهدت هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة برياح نشطة، مما أدى إلى تشكل سيول قوية.

كما شهدت أيضًا مناطق أخرى مثل جبال الحجر ومحافظة الظاهرة هطولًا غزيرًا للأمطار مصحوبة برياح عاصفة.

انجراف مركبة بسمد الشأن نتيجة الأمطار الغزيرة وجريان الأودية pic.twitter.com/zl5l09SGKR — جريدة الرؤية / ALROYA.OM (@AlroyaNewspaper) September 17, 2023

https://twitter.com/i/status/1703410605930017231