سلهب: اعتداءات الاحتلال على الأقصى "نذير شؤم" لن تسلم المنطقة من تداعياته

فلسطين اليوم

أكد رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية عبد العظيم سلهب، اليوم الاثنين 18/9/2023، أن مايجري في المسجد الأقصى المبارك من جرائم "إسرائيلية" متواصلة نذير شؤم، لن تسلم المنطقة بأكملها من تداعياتها.

وشدد سلهب، على أن المنطقة بأكملها والعالم لن يسلم من الاعتداءات "الإسرائيلية" التي تمس عقيدة المسلمين في المسجد الأقصى، لافتاً إلى الاعتداء المتواصل على المرابطين والحرائر واعتقالهم الأمر الذي ينذر بشؤم خطير.

واستهجن سلهب في تصريح لإذاعة القدس تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اعتداءات الاحتلال المتواصلة على المقدسات الإسلامية التي تعتبر عقيدة أكثر من 2 مليار مسلم، مشدداً على أن

العقيدة ثابتة، وأن ليس لليهود حق فيه، وكل أعيادهم ليس لها علاقة بالمسجد الأقصى تعتدي.

ودعا سلهب، الجميع لضرورة الانضمام لجهود الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك، وأن يتمكن كل مسلم أن يُحافظ عليه.

وأكد سلهب على أن الإعلام "الإسرائيلي" يأخذ العالم إلى جانبه، مستدركاً لكن :" قضيتنا قضية عادلة، وما يجري ينذر بشؤم كبير".

وقال سلهب:" نحن أوفياء للمسجد الأقصى المبارك فهو وصية الرسول الكريم محمد، وجزء من عقيدتنا والمساس بالعقائد خطير على المنطقة وكامل العالم".

وبشكل يومي، تستبيح مجموعات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، تصاعدت أمس في أول أيام الأعياد اليهودية في ما يسمى "رأس السنة العبرية".

وفي مشهد خطير، نفخ مستوطن في البوق خلال اقتحامه باحات الأقصى، كما نفخ مستوطن آخر في البوق في المنطقة الشرقية قرب مصلى باب الرحمة.

كما اعتدت قوات الاحتلال بوحشية على المرابطين والمرابطات على أبواب المسجد الأقصى، بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين الواسعة للمسجد مع بدء الأعياد اليهودية.