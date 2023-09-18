فلسطين اليوم

موعد مباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا2024- تشكيلة برشلونة ضد رويال أنتويرب، نضع بين أيديكم الآن، موعد مباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2024- تشكيلة برشلونة ضد رويال أنتويرب، إذ استهلت بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بمواجهة برشلونة نظيره رويال أنتويرب البلجيكي، إذ ينتظر عشاق الفريق الكتالوني انطلاق مباراتهم الأولى لهذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، متأملين أن ينجح الفريق في تخطي دوري المجموعات بعدما عجز عن ذلك لموسمين متتاليين.

موعد مباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2024- تشكيلة برشلونة ضد رويال أنتويرب

موعد مباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2024- تشكيلة برشلونة ضد رويال أنتويرب، "فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، ينشر تفاصيل لقاء برشلونة ورويال أنتويرب، إذ من المقرر أن يلتقي فريقا برشلونة الإسباني ورويال أنتويرب البلجيكي ضمن مباراة الذهاب من الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم غد الثلاثاء الموافق 18 سبتمبر 2023، وتقام المباراة على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

تشكيلة برشلونة ضد رويال أنتويرب

تشكيلة برشلونة ضد رويال أنتويرب، بعد أن نشرنا تفاصيل موعد مباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2024، نرفق الآن التشكيلة المتوقعة لبرشلونة ضد رويال أنتويرب، إذ من المتوقع أن يخوض المدير الفني تشافي هيرنانديز المباراة بالأسماء التالية، حراسة المرمى تير شتيجن، خط الدفاع، بالدي - كريستنسن - كوندي – كانسيلو، خط الوسط روميو، جافي - دي يونج، خط الهجوم، فيليكس - ليفاندوفسكي – توريس.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد رويال أنتويرب

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد رويال أنتويرب، من المقرر أن تذاع مباراة برشلونة ضد رويال أنتويرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا على قناة beIN Sports HD، إلى هنا انتهينا من نشر مقالة تناولت تفاصيل مباراة برشلونة ضد رويال أنتويرب، منها موعد مباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2024- تشكيلة برشلونة ضد رويال أنتويرب، وتشكيلة برشلونة ضد رويال أنتويرب، والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد رويال أنتويرب.