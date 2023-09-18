فلسطين اليوم

غادر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023، متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ليلتقي بالعداد من زعماء العالم وبحث العديد من القضايا على الساحة الإقليمية والدولية.

وقال نتنياهو قبل صعوده الطائرة: سأذهب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ سأمثل "إسرائيل" أمام دول العالم، وسألتقي بالعديد من زعماء العالم، بمن فيهم الرئيس جو بايدن، الذي سأتحدث معه عن عدة قضايا وفي المقام الأول عن إيران وتوسيع دائرة التطبيع".

وأضاف نتنياهو: "كما سألتقي أيضًا بمستشار ألمانيا ورئيس أوكرانيا ورئيس تركيا والعديد من القادة الآخرين من آسيا وأوروبا وإفريقيا - كما يرى العالم اليوم".

وتابع: "سأؤكد أن إيران تنتهك جميع التزاماتها، وأنها (تكذب)، وتنوي تطوير أسلحة نووية، ومواصلة عدوانها في المنطقة، سوف نحارب هذين الأمرين معًا". على حد وصفه.

وزاد بالقول: "لقد سمعت التهديدات التي جاءت من أحد عناصر النظام الإيراني اليوم، أنصحه ألا يهددنا، عليه أن يعرف، وعلى هذا النظام أن يعرف أننا سنرد بقوة على أي هجوم ضدنا".

وأكمل حديثه: "في بداية هذه الزيارة سأزور كاليفورنيا، وأنوي أن ألتقي هناك بالرجل الذي يقود حاليًا التطور الأكثر دراماتيكية في التكنولوجيا البشرية في العصر الجديد وربما بشكل عام، إيلون ماسك، سأناقش معه موضوع الذكاء الاصطناعي، كما سأعمل معه على الاستثمار في (إسرائيل) في السنوات المقبلة".