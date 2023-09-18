فلسطين اليوم

قتل عدة أشخاص من فريق إغاثة يوناني، أمس الأحد في حادث سير، بعد وصولهم إلى ليبيا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ إثر الفيضانات القاتلة، التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا.

وأعلن وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، عثمان عبد الجليل، مقتل أربعة أفراد من فريق الإغاثة اليوناني خلال الحادث.

وبحسب وسائل إعلام ليبية، وقع الحادث عندما كان الفريق اليوناني المؤلف من 19 شخصًا في طريقه من بنغازي إلى درنة الواقعة على بُعد 300 كيلومتر شرقًا.

وأشار عبد الجليل إلى أن 7 من أفراد الطاقم اليوناني إصابتهم خطيرة.

وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام ليبية بارتفاع حصيلة القتلى من الفريق اليوناني إلى 10 أفراد و9 آخرين ليبيين.

وكشف وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، أن الحافلة التي كانت تقل فريق الإنقاذ اليوناني اصطدمت بسيارة كانت تقل عائلة ليبية، قتل منها 3 أشخاص وجرح اثنان آخران في حالة خطرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحافلة التي كانت تقل الفريق يظهر تصاعد الدخان من حافلة متوقفة بجانب الطريق وفرق الإنقاذ حولها.

كانت السلطات الليبية قد أعلنت مدينة درنة الواقعة شرقي البلاد، يوم الأحد الماضي، مدينة منكوبة، بعد أن ضربتها فيضانات وسيول عارمة شهدتها منطقة شرق ليبيا، كما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، يوم الجمعة الماضي، أن أكثر من 38,640 ألف شخص نزحوا من المناطق ‏الأكثر تضررا في شمال شرق ليبيا، بسبب الإعصار "دانيال".‏