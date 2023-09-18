ارتفاع على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023

فلسطين اليوم

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي، ارتفاعاً طفيفاً مقابل الشيكل "الإسرائيلي" في تعاملات صباح اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023، إذ وصل وفق المنصات الرسمية على النحو التالي:-

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.81 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.37 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.06 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل